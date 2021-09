Pacifik Poke mania a Milano e Torino: siamo a quota 10. Ecco dove sono

Apre in queste ore in Corso di Porta Vittoria 42 a Milano la nuova casa delle bowls hawaiane di Pacifik Poke, arrivata al decimo punto vendita in Italia, terzo nella città meneghina. Dopo aver conquistato la capitale sabauda – 7 aperture in poco più di due anni e di cui tre durante mesi di forzata chiusura dovuti alla pandemia- antesignani nel mondo del delivery pre lockdown con la presenza all’interno della dark kitchen di Glovo, arrivano oggi a quota dieci.

Al centro del menu le originali hawaiian bowls che ricalcano le ricette originali che arrivano direttamente dalle Hawaii. Un pasto completo, sano ed equilibrato ma soprattutto ricco di gusto. Le proposte di Pacifik Poke comprendono anche altri piatti dal gusto esotico come i bagel, le tartare e le zuppe, ma anche dolci e bevande, come le speciali birre importate direttamente dalle Hawaii. Rimane la possibilità per tutti i clienti di comporre la propria bowl su misura, scegliendo gli ingredienti preferiti e basi particolari come il cavolo kale al posto del classico riso.

Pacifik Poke – Gli italiani vogliono l’healthy foodMangiare sano e mangiare bene, una richiesta sempre più forte da parte del mercato internazionale, ma in particolare di quello italiano. Basti pensare ai dati dell’European Health&Fitness report del 2020 di Deloitte e EuropeActive che indica l’Italia come il quarto paese europeo in termini di abbonamenti a palestre e centri fitness.

L’offerta di Pacifik Poke si sposa perfettamente quindi con la tendenza, sempre crescente, di sportivi (e non) che scelgono un’alimentazione sana, curata e bilanciata. Le bowls contengono pochissimi grassi e molte proteine, soddisfano anche i palati più esigenti dal punto di vista del gusto e sono perfette anche per chi cerca un pasto veloce e divertente, grazie alla possibilità di comporre poke sempre nuove.

Pacifik Poke

ll brand Pacifik Poke, guidato dalla società capogruppo Poke Srl, si è rivelato la sorpresa 2020 del mondo food delivery in Piemonte. I prodotti hawaiani proposti dalla catena fondata nel 2018 hanno permesso alla società di raggiungere nel 2020 risultati economici in forte controtendenza rispetto all’andamento del settore di riferimento. Nel 2020, infatti, le vendite tramite il canale delivery sono aumentate di oltre il 300% rispetto all’anno precedente. Parimenti, la crescita del fatturato tramite il canale diretto è stata di oltre il 100%.

Stefano Zenga, CEO del gruppo riassume così l’esperienza che si vive quando si sceglie Pacifik Poke: “Un ristorantino ad ispirazione hawaiana, che punta all’eccellenza dei prodotti serviti, preparati in ogni punto vendita da personale di cucina professionalizzato e formato. La qualità è al centro del nostro modello di ristorazione”

Gli indirizzi di Pacifik Poke

Torino

Via Duchessa Jolanda, 1/c, 10138 Torino

Via Giuseppe Verdi, 34, 10124 Torino

Corso Dante, 51, 10126 Torino

Via I° Maggio, 2B, 10098, Rivoli

Via Tripoli, 26, 10137, Torino

Corso Regio Parco, 24/M, 10142, Torino

Corso Monte Grappa 33/D, 10145, Torino

Milano

Via Magolfa, 1, (Glovo Cook Room), Milano

Via Antonio Pollaiuolo, 9, 20159, Milano

Corso di Porta Vittoria 42, 20122, Milano (new opening)