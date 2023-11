Panettoni Artigianali per il Natale 2023, dalla Sicilia il "Sacher Panettone"

Natale 2023 panettoni Artigianali: "Le due Sicilie" e "Sacher Panettone"

IL countdown verso Natale è ufficialmente partito e con esso la caccia a nuovi panettoni e pandori artigianali. Dalla Sicilia si segnalano alcune novità interessanti per prodotti trendy. Bonfissuto lancia il panettone che racconta il legame tra “Le due Sicilie”, il Sacher Panettone Iconic Art con l’esclusivo packaging dell’artista Riccardo Bresciani e il Pandoro tradizionale con anima siciliana.

In occasione del prossimo Natale 2023, Bonfissuto, la pasticceria artigianale siciliana di Canicattì, presenta le sue ultime creazioni (disponibili ovviamente sull’e-commerce del suo sito assieme a tutti gli altri prodotti): Il panettone “Le due Sicilie”, il Sacher Panettone “Iconic Art” e il pandoro Tradizionale con anima siciliana con crema al pistacchio di Sicilia.

Panettoni Artigianali Natale 2023: "Le due Sicilie"

Il panettone “Le due Sicilie è un dolce da forno artigianale a lievitazione naturale, realizzato con mandorle di Sicilia, lievito madre, farina di grani antichi siciliani, mandarino tardivo di Ciaculli e Melannurca Campana Igp, che vuole raccontare lo storico legame tra la terra di Sicilia e la Campania attraverso i loro distintivi sapori (prezzo 39,90 al chilo).

Panettoni Artigianali Natale 2023, Sacher Panettone “Iconic Art”

Per il secondo panettone artigianale “Iconic Art”realizzato con grani antichi siciliani e farina di Maiorca, il richiamo è quello alla tradizionale torta viennese Sacher e tutto il gusto della farcitura al cioccolato e albicocca Pelecchiella del Vesuvio è racchiuso in una copertura al cioccolato fondente

Iconic Art si connota poi per il packaging esclusivo che esalta il talento artistico e l’opera del graphic designer e street artist Riccardo Bresciani, che combina diversi elementi e materiali per creare opere uniche e irripetibili che riproducono l’autentica sensazione urbana. (prezzo 35,90 al chilo).

Natale 2023, il pandoro con anima siciliana

Da ultimo, il pandoro tradizionale con anima siciliana, un dolce da forno a lievitazione naturale che viene accompagnato da una crema a base di pistacchi di Sicilia (raccolti nella zona dell’agrigentino) comodamente spalmabile con la sac a poche contenuta nella confezione (prezzo 36,90 al chilo).

Bonfissuto

La pasticceria Bonfissuto nasce in Provincia di Agrigento, per la precisione a Canicattì, da un’idea di Giulio e Vincenzo Bonfissuto. La passione per i dolci e le specialità siciliane è l’ingrediente principale della Pasticceria Bonfissuto ed è il filrouge che ha guidato tutto lo sviluppo del loro percorso gastronomico. Le loro ricette si traducono in un mix di entusiasmo giovanile e rigore tecnico e rappresentano in modo innovativo tutto il patrimonio della pasticceria siciliana e anche di quella italiana in alcuni dolci da forno come “il panettone”.