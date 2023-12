Natale 2023, panettoni artigianali? Ecco albicocca, rum e caramello

Natale 2023, panettone all’albicocca, rum e caramello

Per il Natale 2023 la Pasticceria Ferrarese Chocolat di Cristiano Pirani, propone una vasta gamma di lievitati artigianali a lunga lievitazione (oltre 40 ore che in alcuni prodotti raggiungono anche le 55), preparati esclusivamente con lievito madre, burro e uova da allevamento a terra.

La novità assoluta di quest’anno è il Panettone albicocca, rum e cioccolato al caramello, un lievitato che si contraddistingue per la sua sofficità e in cui le note di arancio si sposano a quelle dell’albicocca candita.

Al taglio un profumo intenso di frutti gialli e rum, di due diverse annate, accompagnerà la degustazione resa ancor più piacevole da pezzi di cioccolato al caramello.

Natale 2023, panettone salato pugliese e al cremino

Altra novità per questo 2023, il Panettone salato pugliese, una produzione unica a pezzatura limitata per un lievitato con impasto salato che contiene al suo interno pezzi di pomodorini essiccati e pomodorini canditi, per bilanciare sapidità e dolcezza, il tutto accompagnato da olive verdi e nere, origano, pepe e scaglie di ricotta salata.

Speciale 2023 anche il Panettone al cremino, ottenuto aggiungendo all’impasto cioccolato fondente e pasta di nocciole Piemonte.

Ad arricchire il tutto pezzi di cioccolato al latte 40%, pezzi di cremino alla nocciola e cioccolato bianco e pezzi di cremino alla nocciola e cioccolato fondente.

Natale 2023, panettone classico? Sì, ma con miele di acacia e vaniglia Borboun in bacche

A seguire, il Panettone classico, realizzato con farina 100% italiana e biologica di tipo 1, che conferisce maggiore morbidezza all’impasto, uova allevate a terra, burro fresco artigianale da Panna delle alpi. All’interno del panettone anche arancio candito, uvetta passa, pasta di arancio e limone candito, miele di acacia e vaniglia Borboun in bacche. A completare, una glassa leggera e croccante con sentori di mandorla e nocciola. Il Panettone classico viene anche proposto nella versione senza lattosio per assecondare le esigenze di tutti.

Natale 2023, panettone ai 3 cioccolati e al bombardino

Nel Panettone ai tre cioccolati, invece, l’impasto è arricchito con cioccolato fondente al 64%, cioccolato al latte al 35% e cioccolato bianco. A terminare questo panettone una glassa croccante alla nocciola con nocciole IGP Piemonte.

Chocolat propone anche un altro Panettone “alcolico”, quello al bombardino, dove l’impasto soffice e leggero viene arricchito con gocce di cioccolato bianco caramellato per accompagnare la golosa ed abbondante inzuppatura di liquore allo zabow. Il Panettone al bombardino viene proposto in vendita anche con il vasetto della crema spalmabile al bombardino.

Irrinunciabile per il Natale anche il Pandoro, che Chocolat realizza solamente con lievito madre.

La composizione della parte aromatica è un emulsione di agrumi, vaniglia, bourbon zucchero di canna e burro artigianale delle Alpi da panne fresche.