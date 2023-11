Panettoni Natale 2023, dalla Sicilia la novità: col miele di api sicule

Panettoni Natale 2023 made in Sicilia: Pistacchio di Bronte

Dal panettone al pistacchio di Bronte passando per il panettone con miele di api sicule e quello alla pesca fino ad arrivare al panettone con cioccolato di Modica IGP.

Tra i tanti lievitati Pistì, realizzati rigorosamente con materie prime del territorio siciliano e raffinate lavorazioni artigianali, il Natale di questo 2023 vede protagonista il Panettone farcito di crema al Pistacchio di Bronte, ricoperto di cioccolato fondente 70% e pistacchi di Bronte. Confezionato in un elegante incarto a mano, sua maestà il pistacchio è pronto a conquistare le tavole degli italiani nelle settimane più attese dell’inverno: che sia un dolce regalo per amici e parenti o il must have di fine pasto, l’importante è che sia abbondante… di sofficità. (p. 21 euro per gr. 900).

Al secondo posto (ma pur sempre sul podio) Pistì, ripropone l’immancabile pistacchio di Bronte con cui si realizza il ripieno che farcisce il morbido impasto del Panettone ricoperto di cioccolato bianco e granella di "Pistacchio di Bronte”. Anche questo, confezionato in un'elegante scatola regalo. (p. 25 euro per gr.900)

Panettoni Natale 2023 made in Sicilia: la novità col miele di api sicule

Il terzo lievitato Pistì dell’anno, invece, sprigiona all’interno della sua anima lievitata tutto il gusto del limone e del miele di api sicule, con una delicata copertura di finissimo cioccolato bianco. Quest’ultimo è, senz’altro, la scelta perfetta per gli amanti dei gusti ricercati nonché il presente ideale per coloro a cui piace osare. (p. 18 euro per gr. 750 con incarto a mano).

Panettoni Natale 2023 made in Sicilia, dal cioccolato fondente a quello di Modica

Segue il quarto lievitato Pistì, dove il gusto fresco della pesca si fonde a quello intenso del cioccolato extra fondente con una copertura di fragrante pistacchio siciliano e granella di zucchero. (p. 18 euro per gr.750 con incarto a mano).

Da ultimo, il Panettone Modicano, un soffice panettone pandorato ricoperto di cioccolato di Modica IGP e pistacchi e confezionato in un’elegante shopper insieme ad un vasetto di crema spalmabile al cioccolato di Modica IGP (p. 25,50 euro per gr. 750+ 200).

Pistì, 200 dipendenti e fatturato da 80 milioni

Pistì nasce a Bronte, ai piedi dell’Etna da un’idea di Nino Marino, allora manager creativo proveniente dal settore alimentare e Vincenzo Longhitano, dirigente cresciuto in una storica famiglia di produttori di Pistacchio.

L’intuizione dei due, allora giovanissimi, fu quella di inventarsi un laboratorio artigianale per la produzione di dolci tipici siciliani, laboratorio che, in poco tempo e grazie ai successi collezionati, si è ampliato diventando un vero e proprio punto di riferimento per il territorio con un Stabilimento produttivo ipertecnologico di 4000 mq nell’area artigianale di Bronte.

Oggi Pistì impiega stabilmente circa 200 dipendenti specializzati, dando soprattutto grande valore alla manodopera femminile in azienda, che costituisce circa il 90% del totale.

La produzione di Pistì si realizza con materie prime d’eccellenza che rappresentano l’autentica tradizione siciliana: pistacchio, mandorla, nocciole del Nebrodi, che vengono trasformati preservando al più possibile l’integrità dell’ingrediente anche nell’ottica della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.

I dolci sono realizzati a mano, senza l’impiego di bracci o macchine, così come tutti i processi fino al confezionamento, curatissimo nella scelta dei packaging e del decor.

Il fatturato globale di Pistì è oggi di quasi 80 milioni di euro e i prodotti vengono venduti unicamente al dettaglio specializzato come boutique, gastronomie e piccoli punti vendita o sono direttamente acquistabili dallo shop online del sito pisti.it

Pistì è presente in 52 Paesi in tutto il mondo tra cui Nuova Zelanda, Australia e Giappone.