Pasqua 2024 novità: uova al caramello salato e colomba con mela e limoncello

Pasqua 2024: l’uovo e colomba al caramello salato e colomba con mela e limoncello

Per la Pasqua 2024, Bonfissuto, celebre pasticceria di Canicattì propone due nuove colombe artigianali che raccontano il territorio siciliano: la colomba mela elimoncello con limoni di Sicilia e la colomba al caramello salato con sale di Mozia, pregiato sale marino naturale ottenuto per evaporazione dell'acqua incontaminata delle saline della Laguna nella mitica isola punica delle Egadi.

Colomba mela e limoncello con limoni di Sicilia

Questo dolce da forno tradizionale a lievitazione naturale si compone di un morbido impasto che unisce i sapori e i profumi del Mediterraneo. Al suo interno, infatti, si trovano Mela Annurca campana IGP semicandita e Limoncello per una colomba leggermente alcolica in edizione limitata. (Euro 35,90 per 1kg)

Colomba al caramello salato con sale di MoziaUna colomba a lievitazione naturale, realizzata con farina di frumento di tipo 0, che al suo interno contiene gocce di caramello salato ed è interamenteri coperta di una glassa di cioccolato al caramello con cristalli di sale di Mozia. (Euro 35,90 per 1kg)





Alle colombe, Bonfissuto affianca per la Pasqua anche una linea di uova dicioccolata. Tra queste, la novità per il 2024 è l’uovo al caramello salato.

Uovo al caramello salato

Un uovo realizzato con cioccolato al latte al caramello ricoperto con uncrumble al caramello salato che contiene al suo interno una dolce sorpresa.(Euro 35,90 per 500g) Tutti i prodotti sono disponibili e acquistabili sull’e-commerce di bonfissuto





La pasticceria Bonfissuto nasce in Provincia di Agrigento, a Canicattì, da un’idea di Giulio e Vincenzo Bonfissuto. La passione per i dolci e le specialità siciliane è l’ingrediente principale della Pasticceria Bonfissuto ed è il fil rouge che ha guidato lo sviluppo del loropercorso gastronomico. Le loro ricette si traducono in un mix di entusiasmo e rigore tecnico erappresentano in modo innovativo tutto il patrimonio della pasticceria siciliana e anche di quella italiana nei dolci da forno come nelle piccole delizie, neicioccolati e nelle creme.