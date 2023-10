Pericolo Escherichia coli, ritirato un formaggio saporito: ecco quale evitare

Richiamato un lotto di formaggio saportio delle valli della Latteria Sociale di Cividale e Valli del Natisone per sospetta presenza di Escherichia coli

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo precauzionale di un lotto di formaggio saporito delle valli della Latteria sociale di Cividale e Valli del Natisone da parte del produttore per la sospetta presenza di batteri Escherichia coli. Il prodotto ritirato dal mercato è distribuito in forme da 6,5 kg per la vendita porzionata ai consumatori, con il numero di lotto 03/07/2023, corrispondente alla data di produzione.

Il formaggio incriminato è stato prodotto dalla Latteria sociale di Cividale e Valli del Natisone Sca nello stabilimento di via Gorizia 17, a Cividale del Friuli, in provincia di Udine (marchio di identificazione IT 06 76 CE).

A scopo precauzionale il Ministero della Saluta consiglia di non consumare il prodotto con il numero di lotto indicato e di restituirlo al punto vendita dove lo avete acquistato.