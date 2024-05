Pescara, la pasticceria vegana e gluten free alla portata di tutti

Balance a Pescara è una pasticceria emergente che propone prodotti vegani, gluten free e con livelli bassi di zuccheri raffinati

A Pescara ha aperto all'inizio dell'anno una pasticceria chiamata Balance che sta letteralmente spopolando in città tra vegani e celiaci. Il negozio nasce dall'iniziativa di Dimitri Koma, che come ha raccontato a Gambero Rosso, era stufo "di non poter più assaggiare i miei dolci" perché soffre di introlleranze alimentari e "così ho deciso di aprire un posto tutto mio". Koma ha studiato per anni i grandi maestri della pasticceria da tutto il mondo e in particolare Jordi Bordas.

"Non ci aspettavamo un simile riscontro, - ha raccontato il pasticciere insieme al compagno e socio Emanuele Di Santo - la nostra è una clientela mista, non solo persone con intolleranze o vegane, semplicemente consumatori curiosi che vogliono provare un concetto di pasticceria moderna". I dolci di Balance sono per lo più di gusto contemporaneo e monoporzioni.

Si va dai cornetti ai maritozzi per la colazione, alle torte da credenza e dolci che simulano le classiche merendine come Snickers e Rocher. Il tutto è vegano, gluten free e con un bassi livelli di zuccheri raffinati. L'obiettivo è anche ridurre al minimo gli sprechi grazie a una particolare attenzione alla quantità di prodotto messo sul banco ogni giorno. "Voglio solo offrire un’alternativa a chi non può mangiare dolci con prodotti animali o glutine", ha dichiarato Koma.