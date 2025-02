Poke House nomina Martin Brok come Chairman: consolidamento della leadership globale nell’healthy food

Poke House, leader globale nel segmento delle poke bowl e punto di riferimento nel settore healthy food, annuncia la nomina di Martin Brok a Chairman del Consiglio di Amministrazione.

Martin affiancherà Matteo Pichi che ricopre il ruolo di CEO del Gruppo. Questo ingresso rappresenta un ulteriore passo strategico per sostenere l’espansione internazionale e rafforzare la leadership dell’azienda nel mercato globale. Martin Brok vanta oltre 35 anni di esperienza in posizioni di vertice presso aziende leader come Sephora (LVMH), dove ha ricoperto il ruolo di Global President & CEO, Starbucks, Nike, Burger King Corporation e The Coca-Cola Company.

Attualmente è Operating Partner presso Advent International e siede nei consigli di amministrazione di importanti realtà globali, tra cui Revlon, Oatly Group AB e Tous S.L.. L’ingresso di Brok si inserisce in un contesto di crescita continua e risultati solidi per Poke House, che ha chiuso il 2023 con un giro d’affari di 119 milioni di euro, registrando un incremento del 55% sui mercati esteri, che oggi rappresentano oltre il 60% del business complessivo. Con una rete di oltre 180 punti vendita in dieci Paesi, Poke House si posiziona come leader nel crescente settore delle healthy bowls. “Sono entusiasta e grato per l'opportunità di unirmi a Poke House come Presidente del Consiglio di Amministrazione in un momento così cruciale per la crescita dell'azienda. La passione e l'innovazione che il team ha saputo coltivare sono fonte di grande ispirazione, e sono motivato dalle straordinarie opportunità che ci attendono. Insieme, continueremo a far crescere Poke House, offrendo esperienze eccezionali ai nostri clienti e promuovendo una crescita e un successo sostenibili." ha dichiarato Martin Brok.

Negli ultimi anni, Poke House ha intrapreso un percorso di costante evoluzione, con un’attenzione particolare all’innovazione di prodotto e al raggiungimento di marginalità positiva che si è accompagnata alla forte crescita mostrata sin dalla sua nascita nel 2018. Tra i risultati più significativi, il lancio della categoria Green Bowl, con ingredienti caldi e gustosi, l’introduzione della linea di bowl High Protein, pensata per rispondere a specifiche esigenze nutrizionali, e l’ottimizzazione dei canali di vendita digitali dove la Create Your Own Bowl è risultato il piatto più ordinato in Italia e il terzo a livello mondiale secondo il ranking pubblicato da Deliveroo.

Matteo Pichi, Co-Fondatore, che continuerà a ricoprire la carica di Amministratore Delegato di Poke House, ha commentato: "E’ un onore per me vedere Martin Brok entrare nel nostro board. La sua visione strategica, la sua leadership e la sua incredibile esperienza di costruzione e sviluppo di brand internazionali ci permetterà di accelerare ulteriormente l’espansione geografica e lo sviluppo di nuove opportunità di business, consolidando il nostro impegno verso la creazione di un brand amato e apprezzato a livello mondiale"

Con questa nomina, Poke House ribadisce il proprio impegno verso una crescita sostenibile e a lungo termine, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento globale per un’alimentazione sana, innovativa e accessibile a un numero sempre maggiore di consumatori.