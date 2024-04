Produrre caseina dalle patate: si può con l'agricoltura molecolare

La startup israeliana Finally Food ha sviluppato una tecnologia per estrarre caseina da patate geneticamente modificate con l'agricoltura molecolare

La caseina è una proteina contenuta nel latte fresco ma grazie al lavoro della startup israeliana FInally Food sarà possibile produrla a partire dalla coltivazione delle patate. Come riporta foodnavigator.com, l'azienda per questo processo utilizza l'agricoltura molecolare supportata dall'intelligenza artificiale. In questo modo è quindi possibile avere una fonte di proteine sostenibile ed economica senza l'allevamento di bestiame.

"La scelta di tale coltivazione è da ricercare nel fatto che soddisfa diversi parametri chiave che abbiamo identificato per consentire una produzione efficiente, tra cui un'elevata resa sul campo e un'efficace estrazione della proteina. Crediamo che la patata sia il "bioreattore" ottimale per una proteina complessa come la caseina", afferma il co-fondatore di Finally Food, Dafna Gabbay.

L'agricoltura molecolare si basa sulla modifica del DNA, in questo caso della patata, per poi estrarre caseina una volta coltivata tramite una procedura che non è stata ancora svelata. La pianta viene considerata un Ogm ma la caseina prodotta invece no. "Non è ancora chiaro se sia possibile coltivare tutte e quattro le parti proteiche della caseina in una sola pianta, ma questo è il nostro obiettivo finale", ha concluso Gabbay.