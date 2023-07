Puglia, il clima ritarda la produzione dei fichi e i prezzi volano alle stelle

Puglia, il clima ritarda la produzione dei fichi e i prezzi si alzano

Al Sud, e in particolare in Puglia, per i fichi è un'annata complicata e senza precedenti, per via del clima. Le incessanti pioggie, anche a estate ormai inoltrata, stanno ritardando la campagna di uno dei frutti simbolo della stagione calda. A fare un quadro della situazione attuale è il sito ItaliaFruitNews, tramite le parole di Leonardo Mastrototaro, co-titolare dell'omonima azienda, che si dedicata alla coltivazione dei fichi, oltre a uva e ciliegie in circa 20 ettari tra Bisceglie e Trani.

"La campagna è iniziata con 10 giorni di ritardo a causa del clima che ha danneggiato parte della produzione; inoltre, i primi stacchi sono stati condizionati dall'eccesso di acqua assorbito dai frutti che ne ha compromesso la shelf-life; con l'innalzamento delle temperature il problema è rientrato e anche la qualità è migliorata", spiega Mastrototaro.