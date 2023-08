Ragazzi down maestri della birra: in Sicilia arriva la T21 artigianale

Dalla Sicilia arriva la T21, la birra solidale artigianale prodotta da ragazzi con la sindrome di Down

Undici ragazzi con la sindrome di Down sono diventati maestri birrai. Il tutto è accaduto a Cinisi, in Sicilia, grazie ad un percorso di formazione volto all’inserimento nel mondo del lavoro. Da qui è nato il progetto per realizzare la T21, una birra solidale artigianale di cui ne sono state realizzate già 450 bottiglie, 150 per ogni tipologia (plis, bianca e ambrata).

Il nome della bevanda richiama proprio la sindrome collegata alla Trisomia genetica del cromosoma 21. Due le tipologie proposte: una bianca senza glutine e un’ambrata, ambedue con bassa gradazione alcolica. La bella iniziativa ha avuto inizio nel 2021 dall’avvio del progetto “Sosteniamoci Insieme” e ha visto al lavoro i giovani scelti dall’Associazione sportiva di volontariato SporT21 Sicilia e dalla AIPD di Termini Imerese. Grazie a un percorso fatto prima di teoria e poi di pratica, gli undici ragazzi protagonisti di questo importante progetto hanno acquisito le tecniche artigianali all’interno del Birrificio Bruno Ribaldi che ha messo la propria esperienza al servizio di questa buona causa.

