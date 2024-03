Richiamati gli snack di LaLa e Jack&Jill per un colorante non autorizzato

Richiamati tutti i lotti di alcuni snack a base di mais di LaLa e Jack&Jill per la presenza di un colorante non autorizzato

Il Ministero della Salute dopo il richiamo di tutti prodotti di Jack&Jill per la presenza di un additivo non autorizzato ha annunciato anche il ritiro dai supermercati di cinque snack salati dello stesso marchio e di LaLa perché presentano il colorante E110 (giallo arancio) non autorizzato per le chips a base di amidi. Per questo colorante è anche obbligatoria la dicitura "può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini". Lo scrive il Fatto Alimentare.

Sono stati quindi richiamati tutti i lotti per qualsiasi termine minimo di conservazione dei seguenti prodotti:

Cracker gusto gamberi ‘Prawn cracker’ Hot&Spicy LaLa in confezioni da 60 grammi

Tortilla al formaggio ‘Mr. Chips’ Nacho Cheese Jack&Jill in confezioni da 110 grammi

Chips di patate ‘Piattos’ Nacho Pizza Jack&Jill in confezioni da 85 grammi;

Chips di patate ‘Piattos’ Cheese Jack&Jill in confezioni da 85 grammi

Snack multicereali ‘Nova’ Country Cheddar Jack&Jill in confezioni da 78 grammi

Gli snack di LaLa sono stati prodotti da Newton Food Products Mfg. Co. Inc. mentre quelli di Jack&Jill da Universal Robina. Tutti sono stati realizzati negli stabilimenti nelle Filippine e commercializzati in Italia da Fresh Tropical Srl by Jawad.

Se avete in dispensa i prodotti richiamati vi consigliamo di non consumarli e riconsegnarli al punto vendita in cui avete effettuato l'acquisto per ricevere il rimborso.