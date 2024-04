Richiamati i salumi di La Vallata, errore in etichetta: a cosa stare attenti

Richiamati dal mercato alcuni salumi di suino, bovino e avicoli della Società Agricola La Vallata per un errore in etichetta. Lo stabilimento di produzione è sbagliato

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni salumi di suino, bovino e avicoli della Società Agricola La Vallata. Il motivo del provvedimento, come riporta ilfattoalimentare.it, è da imputare a un errore in etichetta. Sulle confezioni è infatti riportato lo stabilimento di produzione sbagliato. I prodotti richiamati sono:

Sigaro di suino Grugno di Macchia brada , venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 1603, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024

, venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 1603, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024 Sigaro di Angus di Toscana , venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 2165, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024

, venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 2165, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024 Bottarga di piccione, venduta in barattoli di vetro da 30 grammi, con il numero di lotto B1548, la data di confezionamento 20/02/2024 e il termine minimo di conservazione (TMC) 18/08/2024

Sigaro di gallo del Chianti , venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 1603, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024

, venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 1603, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024 Sigaro di Chianina, venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 1603, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024

La Societa Agricola La Vallata Sas di Lajatico, in provincia di Pisa, commercializza i salumi richiamati. Lo stabilmento di produzione errato riportato in etichetta è quello di via Lavoria 23, a Lorenzana, sempre in provincia di Pisa. Se avete in dispensa i prodotti richiamati potete riconsegnarli al punto vendita per ottenre il rimborso.