Richiamato tè matcha Shan Wai Shan per elevata presenza di alluminio

Trovati elevati livelli di alluminio nel tè matcha del marchio Shan Wai Shan prodotto in Cina

Il Ministero della Salute segnala il richiamo da parte del produttore di un lotto di tè matcha del marchio Shan Wai Shan importato dalla Cina. All'interno del prodotto sono stati trovati livelli troppo alti di alluminio. Il tè viene venduto in barattoli da 80 grammi e il lotto richiamato corririsponde al termine minimo di conservazione (TMC) 30/06/2026.

Il tè di Shan Wai Shan è stato distrubito in Italia da International Trading Srl, di via Falzarego 26, a Baranzate, nella città metropolitana di Milano. Se lo avete in dispensa, a scopo precuazionale, si consiglia di non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita per ottenere il rimborso