Rischio infezione da listeria, richiamati i salami di Macelleria Martini Mario

Richiamati dagli scaffali un lotto di salame e soppressa di Macelleria Martini Mario per il rischio di listeria

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame nostrano con aglio di sopressa nostrana con aglio del marchio Macelleria Martini Mario per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti richiamai sono venduti in pezzi da 1 o 2 chili con il numero di lotto 166/24. Lo scrive il Fatto Alimentare.

I salami incriminati sono stati prodotti per la Macelleria Martini Mario dal Salumificio F.lli Scapocchin Srl nello stabilimento in via Giorgio La Pira 14, a Camposampiero, in provincia di Padova. Se avete gli insaccati in dispensa il consiglio è di non consumari ma restituirli al punto vendita per ricevere il rimborso.