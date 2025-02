I ristoranti dove mangiare a Sanremo, nei giorni del Festival

A Sanremo, in questi giorni, ci vai per la musica, i cantanti e tutto il circo che si crea intorno al Festival della canzone italiana ma, a quanto pare, ci vai anche per il cibo e lo hanno capito persino i cantanti che chi più, chi meno si affida a cuochi e maestri del gusto per allietare i fans e ammazzare l’attesa di un verdetto per il quale dovremo aspettare fino a sabato notte inoltrata. Un paio di esempi?

· LA PINSA DI TONY EFFE.

La Pinsa è protagonista insieme a Chef Ruben e Tony Effe all’interno di un chiosco in Corso Imperatrice di fronte all'Hotel de Paris. Oggi a servire c’era anche Noemi. L’evento, intitolato "Roma a Sanremo – Damme da Magnà", ispirato alla canzone che Tony Effe porterà a Sanremo, “Damme ‘na mano” sarà una food experience aperta a tutti. Due le ricette limited edition presentate: Pinsa con insalata di carciofi e pecorino e poi una proposta vegana: la Pinsa con cicoria e crema di ceci alla romana.



· IL GELATO DI SARAH TOSCANO.

Sarah Toscano, trionfatrice dell’ultima edizione di Amici è una delle più giovani protagoniste del Festival 2025. Il suo quartier generale nella città dei fiori sapete cosa sarà? Una gelateria (la storica Lollipop), aperta per tutta la settimana del Festival, in Piazza Cristoforo Colombo 12. Si chiama Gelateria Amarcord, omaggio al titolo del brano che l’artista porta in gara. I gusti dei gelati, grande passione di Sarah, saranno ispirati agli artisti in gara e ovviamente non mancherà il gusto Amarcord.



CINQUE INDIRIZZI UTILI DOVE MANGIARE A SANREMO

1. Per la colazione. CAFÉ RENAISSANCE

Qui si è fatta la storia e sono state spente recentemente 70 candeline. Non c’è artista o concertista che non sia passato da questo storico bar e pasticceria del centro per un lievitato a colazione, per una monoporzione, della pasticceria secca o delle chicche locali, come i Baci di Sanremo. È possibile sedersi anche sotto i portici di piazza Colombo, e ordinare un’altra delle loro specialità, la focaccia.



2. Per l’orario dell’aperitivo. OLTRE

Da Oltre, l’atmosfera del Festival si trasforma in emozione liquida: questo il loro claim sulla pagina Instagram ufficiale. Siamo in pieno centro, al piano terra del barocco Palazzo Borea d'Olmo. Per il Festival hanno preparato una Signature Cocktail List, ispirata a tre grandi canzoni che non hanno vinto il Festival ma che hanno conquistato il cuore di tutti. Potete scegliere tra: Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia (Skyy vodka infusa all'Earl Grey Tea, limone, zucchero, spuma di rosa e lavanda), E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo (Bickens gin, cordiale al lime e pepe jamaicano, olio al basilico), oppure Donne di Zucchero (Kingston rhum bianco al burro e cioccolato bianco, Frangelico e bitter all'arancia).



3. Per una cena stellata. PAOLO & BARBARA

Si sa che a Sanremo tante sono le stelle che brillano, ma quanto a ristornati c’è solo un’insegna che vanta il massimo riconoscimento della guida francese. Si tratta di Paolo & Barbara, aperto dal 1987, stellato dal 1990, punto di riferimento per il Ponente Ligure da oltre trent’anni. Lui in cucina, lei in sala e a lasciare il segno ci pensano i loro cappelletti ripieni di gamberi di Sanremo conditi con brodo di verdure allo zafferano. Alla vigilia del Festival hanno avuto come ospite Lorenzo Jovanotti (sbirciate le loro storie su Instagram!). Stella tra le stelle.



4. Per chi ama mangiare in mezzo ai libri. IPAZIA CIBI E LIBRI

Qui si fa cultura. Del cibo e attraverso volumi di libri stipati in ogni dove in questo piccolo localino del centro storico di Sanremo. Tra i piatti signature ricordate di ordinare il brandacuiun (stoccafisso mantecato con olio e patate) e il coniglio alla sanremasca. La chicca? La carta dei vini naturali e del territorio. Appena venti coperti, che in questi giorni di Festival andranno letteralmente a ruba. È caldamente consigliata la prenotazione.



5. Per una cena a base di pesce in riva al mare. ITTITURISMO PATRIZIA

Siamo ad appena 500 metri dal Teatro Ariston, comoda, comodissima quest’insegna per quanti vorranno rimanere in mezzo al fuoco incrociato del Festival di Sanremo. Qui ci va chiunque ami la cucina di mare. Il loro pescato è letteralmente a km0 e il menu segue i tempi del mare. Il pesce arriva quasi esclusivamente dal peschereccio di proprietà. Che piatti vi consigliamo? Per iniziare il Pescato in oliocottura, puntarelle all’acciuga, agrumi e salsa tartara, come primo il Tagliolino al Gambero Viola di Sanremo e per concludere la loro bouillabaisse (tradizionale zuppa di pesce).

TUTTE SU SANREMO 2025