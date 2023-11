Salmonella nel pollo, oltre 300 casi in tutta Europa: come proteggersi

Salmonella, oltre 300 casi in Europa, di cui 2 in Italia. Sono 9 le persone finite in ospedale. In Austria una è morta

L'Europa deve affrontare una nuova epidemia di salmonella e questa volta la causa sarebbe da ricercare nel pollo contaminato. Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sono stati indentificati 335 casi di Salmonella enteritidis ST11, di cui 2 in Italia. Le infezioni sono distribuite in tre differenti cluster che hanno coinvolto 14 Paesi europei, Regno Unito e USA. Sono nove le persone ricoverate in ospedale e una in Austria è morta.

L'allarme è partito il primo giugno dalla Daminarca, che ha segnalato un focolaio di salmonella sul portale di sorveglianza europea per le malattie infettive (EpiPulse) dovuto al consumo di carne di pollo. In particolare il prodotto infettato sarebbe un kebab a base di pollame collegato a 7 aziende in Polonia e una in Austria. La maggior parte dei campioni di pollo contaminati tra il 2022 e il 2023 arrivano comunque dalla Polonia.

L'Ecdc sottolinea che dato che non è stato possibile individuare in modo chiaro l'origine dell'infezione è buona norma cuocere bene la carne del pollo e riscaldare in modo adeguato i cibi precotti. Si deve poi mantenere un'adeguata igiene in cucina per evitare le contaminazioni crociate.