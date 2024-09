Salsicce ritirare per rischio salmonella: allarme del Ministero, quali marchi evitare

Richiamo per un lotto di salsiccia secca del marchio Baroncino per il possibile rischio da contaminazione di Salmonella

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salsiccia secca del marchio Baroncino per la possibile contaminazione da Salmonella. Il prodotto viene venduto sfuso in confezioni da 80-100 grammi e appartiene al lotto E2 e il termine minimo di conservazione (TMC) a 90 giorni.





Le salsicce richiamate sono state prodotte da Salumificio Perugino Il Baroncino Snc nello stabilimento in strada Tiberina Nord S. Orsola 6, località Resina, a Perugia (marchio di identificazione IT 9-3340/L CE). Se avete acquistato il prodotto ritirato si consiglia di non consumarlo ma di restituirlo al punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto.