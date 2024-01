Sono tornati i fiocchi di latte. Il formaggio è diventato virale sui social

I fiocchi di latte oggi sono il nuovo ingrediente preferito dagli influencer per le loro ricette ipocaloriche

Negli Anni 90 il cottage cheese, meglio conosciuto come fiocchi di latte, era l'ingrediente principale nelle diete ipocaloriche. Non c'era regime alimentare per perdere peso che non comprendeva questa formaggio. Col tempo però l'interesse è andato scemando, fino a tornare alla ribalta ques'tanno grazie alla diet culture e gli immacambili social network.

I fiocchi di latte oggi sono presentissimi su piattaforme come Tik Tok, dove ne viene esaltato il basso apporto calorico. Janelle Rohner, nota per i suoi bizzari panini con i peperoni al posto del pane, ad esempio li utilizza per creare una versione light dei nachos insieme a lievito nutrizionale e condimento per fajita.

Tonya Spanglo invece ha raggiunto più di 4,2 milioni di visualizzazioni con la sua ricetta della "pizza cottage cheese bowl". Si tratta di una scodella di fiocchi di latte condito con salsa di pomodoro, presunta mozzarella, italian seasoing, salame piccante e peperoni a pezzi. Il tutto viene scaldato al microonde. La stessa tiktoker propone anche il guacamole condito con fiocchi di latte.

Jake Cohen invece ha ottenuto 6,3 milioni di visualizzazioni con il suo impasto per i cookies, che pare si possa mangiare crudo, a base di fiocchi di latte, gocce di cioccolato, farina di mandorle e proteine in polvere.