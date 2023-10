Spreco alimentare, arriva l'app per scoprire se il cibo è ancora fresco

Spreco alimentare, dalla Turchia arriva un nuovo sensore in grado di rilevare il grado di freschezza dei prodotti a base di carne e pesce

Dalla Turchia arriva una nuova arma contro lo spreco alimentare. I ricercatori dell'Università di Koç di Istanbul ha presentato un sensore all'avanguardia per valutare la freschezza dei prodotti confezionati a base di carne con l'obiettivo primario di prevenire intossicazioni alimentari ma ovviamente anche per evitare che finiscano nella spazzatura prima del tempo.

Il progetto è stato finanziato dal Consiglio per la Ricerca Scientifica e Tecnologica turco e funziona grazie al rilevamento delle ammine biologiche e di gas specifici emessi dagli alimenti a base di proteine quando iniziano a marcire. Grazie a questi parametri il sensore ne riconosce la freschezza ed è capace di capire se la carne è in decomposizione prima dell'olfatto umano. I dati verranno poi inviati a un'app scaricabile sullo smartphone. Il sensore si integra poi perfettamente nell'imballaggio alimentare.

Ogni anno quasi 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate in tutto il mondo e di queste circa 80 tonnellate solo all'interno dell'Unione Europea. L'Oms poi denuncia come ogni anno circa 400mila persone muoiono per malattie di origine alimentare e quasi un terzo sono bambini. Il sensore nato in Turchia può aiutare a risolvere il problema. I ricercatori poi contano di espanderne l'utilizzo anche ad altre categorie di alimenti.