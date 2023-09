Influencer spiega come non sprecare il cibo a tempo di rap

Creative_explained è l'influencer che fornisce consigli e trucchi per non sprecare gli alimenti e fare tutto in casa

Oggi la sensibilità verso lo spreco alimentare o delle risorse in generale è diventato molto sentito da larga parte della popolazione. Sempre più persone prima di buttare un oggetto, o che hanno in casa o quello che viene considerato comunque un rifiuto, si chiedono se non possa essere riutilizzato in qualche modo.

Da tempo sono disponibili online video in cui spiega come realizzare cosmetici o detersivi fatti in casa ma c'è chi come creative_explained, aka Armen Adamjan, sceglie di farlo a tempo di rap. L'influencer nato in Armenia ma che ha vissuto in Danimarca spiega con una serie di effetti sonori come prendersi cura delle piante di casa usando prodotti anche naturali che si trovano comunemente in dispensa. Il ritmo sincopato delle sue spiegazioni rende tutto più semplice da ricordare.

Adamjan spiega ad esempio come realizzare uno spray contro gli insetti a partire dalla cipolla o un antisettico base di latte, acqua e cannella “che cura ogni ferita e previene le future malattie”. La lattuga invece si conserverebbe meglio in frigorifero se avvolta nella stagnola. Gli asparagi invece vanno messi, sempre in frigorifero, ma all'interno di un bicchiere con un po' di acqua. "Non sprecare soldi per acquistare prodotti chimici quando puoi farli facilmente in casa”, è il suo motto.