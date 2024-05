Spritz Decò a rischio allergeni. Il drink richiamato perché contiene solfiti

Ritirati tre lotti di Spritz a marchio Decò perché non indicano sull'etichetta la presenza di solfiti, considerati allergeni

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di tre lotti di Spritz marchio Decò per l'assenza in etichetta della dicitura "contiene solfiti". L'indicazione è obbligatoria nelle bevande alcoliche in quanto allegerni. Il drink interessato dal ritiro viene venduto in bottiglie da 75 cl e appartiene ai lotti L2411002, L2408102 e L2406702, e con i termini minimi di conservazione (TMC), rispettivamente, 10/2025, 09/2025 e 09/2025.

Come riporta ilfattoalimentare.it, a produrlo è l’azienda V.N.P. Spa per Decò Italia Scarl nello stabilimento di produzione in via Valgera 94, ad Asti.

A scopro precuazionale, se avete il prodotto in dispensa si consiglia di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita dove avete effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso. Per chi non è allergico o intollerante ai solfiti o anidride solforosa non ci sono comunque problemi a livello di salute.