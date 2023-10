Starbucks contro... Starbucks per un post filopalestinese

Starbucks, il colosso del caffè, porta in tribunale la Starbucks Workers United, che ha pubblicamente appoggiato l’attacco di Hamas. Secondo l’azienda il sindacato viola il marchio e lo diffama. Ma non sarà facile per la sirena avere ragione. Lo scrive Gambero Rosso secondo cui "la multinazionale americana del caffè si scaglia contro i suoi lavoratori, o meglio contro la Starbucks Workers United, che rappresenta con grande aggressività i diritti di molti dipendenti della sirena. La SWU ha spesso preso posizioni molto controverse, che hanno messo in imbarazzo il colosso americano, ma stavolta secondo l’azienda ha passato il segno. Ha diffuso dei post in favore della Palestina attraverso i canali social dell’associazione e questo non è piaciuto a Seattle"

"La casa madre non ha gradito l’utilizzo del nome Starbucks e del logo dell’associazione, che richiama chiaramente quello della sirena: lo stesso verde, gli stessi caratteri tipografici e una mano nera che impugna una dei classici bicchieroni di cartone attraverso i quali milioni di persone in tutto il mondo tutti i giorni sorbiscono il caffè Starbucks - riporta gamberorosso.it - Per questo il colosso della bevanda nera ha fatto causa presso un tribunale dell’Iowa contro la SWU per violazione del copyright e contraffazione del marchio".

L'associazione sindacale ha però risposto spiegando che non si tratta di violazione di marchio, ma dell’unico modo in cui la SWU può identificarsi e far conoscere le proprie azioni.