Supermercati, ecco il migliore dove fare la spesa. Classifica

Supermercati, la classifica completa

In questo momento storico in cui la stretta del carovita si fa ancora sentire con una certa intensità, tra i primi pensieri degli italiani c'è quello di spendere il meno possibile per la spesa. Per questo motivo, come ha rilevato Altroconsumo, cresce il numero di italiani che fa la spesa al discount. I fattori su cui si sceglie il proprio supermercato di riferimento sono pulizia, tante casse per evitare le code, alimenti di qualità anche a marchio commerciale e scelta in termini di prodotti. Ipercoop, invece, si distingue per la varietà dei prodotti. Esselunga è invece sinonimo di qualità.

Ben il 63% degli italiani si reca al discount una o due volte a settimana ma il 22% lo fa anche più spesso. Il 35% degli intervistati preferisce questi supermercati perché permettono di acquistare tutto in un solo posto mentre il 21% lo fa per i prezzi più bassi.

Esselunga è quindi il supermercato preferito dagli italiani ma per quanto riguarda i discount la scelta cade su Aldi. Con lo stesso punteggio si pizzano Eurospin, più diffuso sul territorio, e Prix. Ecco la classifica completa riportata da ladietapersonalizzata.it: