Cereali integrali per colazione, ecco le marche migliori. Sorpresa sul podio

Altroconsumo ha stilato la lista dei migliori cereali integrali che si trovano al supermercato. C'è una sorpresa sul podio

I cereali integrali possono sembrare un'alternativa dietetica e più salubre per la propria colazione ma non è esattamente così. Si tratta infatti di prodotti ultraprocessati che spesso hanno altissime concentrazioni di zucchero e sale, oltre a ingredienti non proprio ideali come gli additivi. Detto questo, se siete abituati a consumare cereali integrali, Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori marchi da acquistare al supermercato.

I tecnici di Altroconsumo hanno analizzato 8 diversi cereali integrali fra i grandi marchi e prodotti da discount. Per questa indagine a campione sono stati presi in esame la lista degli ingredienti, con particolare attenzione agli additivi, oltre alla presenza di sale, zucchero e grassi saturi. Si sono presi in considerazione anche valori nutrizionali (calorie, fibre, proteine utilizzando il sistema di valutazione delle etichette Nutriscore utilizzato in Francia), etichetta e indicazione d'origine dei cereali, gusto e abitudini di consumo (se ad esempio si mangiano nel latte).

Dall'analisi emerge che i cereali integrali in media hanno il doppio delle fibre di quelli "tradizionali" ma hanno anche molto più zucchero. Tra i migliori selezionati da Altroconsumo abbiamo quindi: