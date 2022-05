Terrazza Gallia celebra la bellezza mediterranea tra cene, aperitivi-eventi

Milano Beauty Week si illumina sulla Terrazza Gallia

L’attesissima stagione “open air” dei milanesi in Terrazza Gallia è iniziato ufficialmente il 4 maggio con l’inaugurazione di uno dei luoghi più iconici della città: il rooftop bar e ristorante dell’Excelsior Hotel Gallia, un hotel Luxury Collection, parte dello straordinario portfolio di Marriott Bonvoy. Nello stile Mediterranean Breeze, l’apertura della terrazza si declina in un appuntamento della Milano Beauty Week e segna l’inizio di un ricco programma di eventi e attività che accompagneranno il pubblico per l’estate. Un opening in cui si celebra la bellezza e la ricercatezza della spettacolare location che si combina in unaperfetta alchimia estetica con la proposta enogastronomica dell’hotel: un soffio mediterraneo frizzante enaturale, espressione di purezza, freschezza e vivacità.

Anche gli ambienti si adattano alla serata che, per l’occasione si identificano con una firma l’olfattiva, “Mediterranean Breeze” fresca, fiorita, fruttata e realizzata ad hoc da Scent company, azienda leader nel branding olfattivo. Glamour e divertimento hanno animato la serata inaugurale, dando modo agli ospiti di vivere la bellezza dello stare insieme in un ambiente dall’atmosfera unica.

Milano, Terrazza Gallia, i cocktail

Aromi, profumi e sapori del nostro Mediterraneo troveranno spazio nei tre cocktail che il nuovo bar manager di Terrazza Gallia, Andrea Griggion ha proposto per l’occasione e che andranno ad arricchire la drink list dell’estate. French 75, Negroni e Collins, cocktails intriganti tra i più conosciuti e apprezzati, accumunati danote rinfrescanti, agrumate, agrodolci, floreali ed erbacee. Questi grandi classici verrano presentati impreziositi da essenze vaporizzate al termine della preparazione e dalle garnish, quali fiori e boccioli, in grado di emanare sentori e sapori unici nel loro genere.

Milano, Terrazza Gallia, il menù degli Chef Vincenzo e Antonio Lebano

Gli Chef Vincenzo e Antonio Lebano delizieranno gli ospiti con sfiziose proposte dalla carta del ristorante, che proseguiranno il racconto sul Mediterraneo e la loro terra d’origine, la Campania. Un piacere per i sensi e per il gusto che avrà il suo culmine con il Risotto mantecato alla scarola, provola, pane atturrato, limonicanditi, preceduto da speciali finger food di benvenuto. Si chiude in dolcezza con mini baba’ al limoncello, mini cannolo siciliano farcito al momento, gelatini, mini sfogliatella napoletana, il tutto accompagnato dalsorbetto agli agrumi della Costiera.

Milano, Terrazza Gallia, aperitivi ed eventi

L’estate in Terrazza proseguirà con aperitivi ed eventi con i migliori vini rosè protagonisti dell’estate e le serate gourmet con Terrazza & Friends, appuntamenti che porteranno il meglio della giovane cucina italianaal Terrazza Gallia.

Gli Chef Vincenzo e Antonio Lebano ospiteranno colleghi e amici per tre cene speciali: si comincia il 9 maggio con Domenico Stile di Enoteca La Torre, 1 stella Michelin, si continua il 23 maggio con Davide Caranchini di Materia, 1 stella Michelin, e si termina il 20 giugno con Pasquale Laera di Borgo Sant’Anna, 1 stella Micheline Federico Gallo della Locanda del Pilone, entrambi 1 stella Michelin

