Tokyo, ordini sbagliati ma clienti felici: staff del ristorante con demenza

Mistaken Order è un progetto di ristorazione del regista Shiro Oguni in cui lo staff è composto solo da persone affette da demenza e deficit cognitivo

Mistaken Orders a Tokyo è un ristorante tutto particolare in cui è difficile lamentarsi con il cameriere perché ti è arrivato il piatto sbagliato. Come riporta greenme.it, il locale infatti nel suo staff conta solo persone affette da demenza e perdite di memoria, cosa che inevitabilmente ha un impatto importante sul servizio. L'obiettivo di questo pop-up periodo fondato sei anni fa da Shiro Oguni, regista televisivo giapponese, è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del deterioramente cognitivo.

Mistaken Orders è aperto per diversi giorni all'anno e la cosa curiosa è che sebbene in media il 63% degli ordini sia sbagliato il 99% dei clienti è uscito soddisfatto dalla propria cena. Oguni ha avuto l'idea dopo una visita a una casa di riposo in cui gli è stato offerto un raviolo invece dell'hamburger che aveva chiesto.

"Invece di vedere la demenza come terrificante, cupa e isolata - racconta il regista - i commensali raccontano l’esperienza come adorabile, divertente, socievole. Questa iniziativa non si limita a essere più tollerante e accogliente nei confronti delle persone affette da demenza, ma cerca di dimostrare come le persone possano essere compassionevoli gli uni verso gli altri, indipendentemente dai loro difetti".