Tramezzini e salame mantovano, rischio microbiologico: l'allarme del Ministero

Richiamati alcuni lotti di tramezzini e salame per rischio microbiologico, rispettivamente da Listeria e Salmonella

Nuovi richiami di prodotti alimentari da parte del Ministero della Salute. Come sempre si consiglia di non consumarli se li avete in dispensa ma di restituirli al punto vendita per ottenere il rimborso. Il primo richiamo riguarda un lotto di tramezzini Pro bresaola, rucola e grana padano di Alba Tramezzini Spa che è stato tolto dagli scaffali delle catene Decò, Penny Market e Unes.

Il provvedimento è stato adottato per la presenza di Listeria monocytogenes (<10 ufc). I tramezzini sono venduti in confezione da 160 g (2 pezzi) e appartengono al lotto 24160 e la data di scadenza 26/07/2024. L’azienda Alba Tramezzini Spa ha prodotto i tramezzini richiamati nello stabilimento di via Ettore Maiorana 2, a Faggiano, in provincia di Taranto (marchio di identificazione IT L707 CE).





Penny Market segnala che il richiamo riguarda i discount di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.





Il secondo richiamo ha interessato alcuni lotti di salame e salame mantovano con e senza aglio del marchio Cattini per "rischio microbiologico legato a sospetta tossinfezione da Salmonella". Come riporta ilfattoalimentare.it, i prodotti interessati sono i seguenti:

Salame mantovano , in pezzi interi da 1,2 kg con i numeri di lotto 06 06 24 e 03 05 24, corrispondenti alle date di produzione

Salame , in pezzi da 1 kg con i numeri di lotto 10 05 24 e 03 05 24

Salame mantovano e salame mantovano con aglio sottovuoto , in confezioni da 400 grammi e 500 grammi, con i numeri di lotto da 07 03 24 a 06 06 24 e il termine minimo di conservazione (TMC) a 120 giorni dalla data di confezionamento

Salame mantovano e salame mantovano con aglio, in pezzi interi di peso variabile, con i numeri di lotto 07 03 24 e 19 04 24.

L’azienda Salumificio Cattini Srl ha prodotto i salami richiamati nello stabilimento di via S. Zonta 43/a, a Suzzara, in provincia di Mantova (marchio di identificazione IT 1254 LOA CE).