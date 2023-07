Troppa caffeina in Prime, la bevanda energetica Usa è sotto accusa: a rischio i bambini

Bambini imbottiti di caffeina tramite la bevanda del loro influencer preferito. È questa l’accusa del senatore dello stato di New York, Chuck Schumer, allo youtuber e pugile Logan Paul che, insieme allo youtuber britannico KSI, ha creato il marchio di bevande energetiche Prime. Shumer ha chiesto alla FDA – la Food and Drug Administration, l’ente che si occupa di regolamentare prodotti farmaceutici e alimentari negli Stati Uniti – di indagare sulle bevande di Logan Paul.

I due youtuber, seguitissimi sui social soprattutto dai più giovani, hanno cominciato nel 2002 con una prima bevanda, Prime Hydration, che non contiene caffeina. Ma quest’anno è stata lanciata la seconda linea: Prime Energy. Una lattina contiene 200 mg di caffeina, molto più dei 30 mg di una lattina di Coca-Cola e degli 80 mg di una lattina di Red Bull. Per rendere meglio l’idea, si tratta di circa metà della dose giornaliera di sicurezza di un adulto. “Uno dei prodotti più in voga dell'estate tra i bambini non è un vestito o un giocattolo, ma una bevanda – ha scritto Schumer in un comunicato – ma i consumatori e i genitori facciano attenzione, perché si tratta di un serio problema di salute per i bambini”.

Anche l'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), un’associazione professionale, avverte i bambini sotto i 12 anni di non prenderlo affatto. E tra i 12 e i 18 anni, si consiglia un limite di 100 mg al giorno, o mezza lattina di Prime Energy. Oltre all’insonnia, all’ansia o al mal di testa, troppa caffeina può far vomitare un bambino, avere la pressione alta o problemi del ritmo cardiaco, secondo l’AACAP. Alcuni potrebbero essere più sensibili rispetto ad altri.