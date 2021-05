TuttoGusto regala pacchetti gustosi a pizzerie, bar, ristoranti e alberghi

Secondo l’educatore statunitense Horace Mann “non fare nulla per gli altri è la rovina di noi stessi”. Ed è con questo spirito che TuttoGusto, marchio specializzato nella vendita di alimenti di alta qualità pensati per il settore Horeca, ha deciso di incoraggiare i titolari di ristoranti, alberghi, bar, pub e pizzerie, in vista di una riapertura generale post Covid, dopo tanti mesi di crisi.

In che modo? Offrendo gratuitamente una selezione di prodotti gastronomici, nello specifico 60 box. Ogni “box gustosa” ha un valore di circa 300 euro, i prodotti hanno una shelf life superiore ai trenta giorni.

Per ricevere la box, i titolari di attività del settore non dovranno fare altro che registrare, quanto prima, i propri dati sul sito di TuttoGusto scegliendo tra due tipi di pacchetti: quello adatto a bar, pub e pizzerie e quello per ristoranti ed alberghi.

Sono tante le specialità prodotte dall’azienda un mix di materie prime eccellenti e di soluzioni innovative, in grado di semplificare, velocizzare e dare una marcia in più alla preparazione di un’infinità di piatti.