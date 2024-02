Un bacio alla chef? A New York si può fare ma occhio ai prezzi: costa 1.000 $

Nel ristorante The Frog di New York è possibile baciare la chef al costo di 1.000 dollari e c'è chi ne ha già approfittato

C'è un ristorante a New York che sta suscitando un certo dibattito negli Stati Uniti. Il locale si chiama The Frog e promette di essere uno dei "più discussi quest'anno", come ipotizza Eater. The Frog è pensato per essere super esclusivo, con regole ben precise per potervi accedere ed evitare di essere cacciati. In realtà sono per lo più dei dictat ironici, come non chiamare per prenotare o non mentire sul proprio compleanno. C'è solo una regola che deve essere rispettata: il divieto di fotografare. All'ingresso si devono infatti coprire le fotocamere dello smartphone con degli adesivi.

Come riporta Gambero Rosso, anche il menù è piuttosto particolare. Non tanto per la proposta culinaria, quanto per la possibilità di poter baciare la chef sborsando 1.000 dollari. Secondo quanto riferisce il New York Time, qualcuno all'inaugurazione avrebbe approfittato del servizio.

La chef in questione è Liz Johnson, socia insieme all'ex marito Will Aghajanian del ristorante Horses a Los Angeles. Per quanto riguarda The Frog, invece, non si capisce bene a chi appartenga il ristorante. Will in un Direct su Instagram ha dichiarato al New York Times che il locale è "attualmente in un limbo legale» e che "Il Frog club è un concetto che ho creato e progettato". "È tutto mio", ha invece dichiarato decisa Liz.