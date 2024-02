Lo chef Borghese investe nei grilli, la spaghettata di insetti si avvicina

Lo chef Alessandro Borghese investe nei grilli commestibili

Roba da non crederci: uno degli chef più famosi d’Italia ha investito in un allevamento di grilli commestibili che produrranno la famosa - e contestata - farina. Eppure è proprio così perché la Wabo, una società semplice costituita nel 2022 e di cui socio è il noto cuoco Alessandro Borghese, è diventata azionista con il 4,8% di Alia Insect Farm Società Agricola srl.

La società è una start up innovativa agricola, nata nel 2020 e incubata sino a novembre 2022 presso Como Next per dare vita alla prima Next Generation Farm Italiana per la produzione di Novel Food a base di insetti commestibili. La start up deve il suo nome Alia, che in latino significa “qualcosa di diverso”, al fatto di allevare e produrre una nuova fonte di proteine sostenibili, come alternativa alimentare alle altre proteine animali comunemente utilizzate nella dieta.

La società è stata fondata da Carlotta Totaro Fila, laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari, MSc e MBA che dopo 15 anni di esperienza in multinazionali alimentari, ha deciso di convogliare la passione per l’innovazione alimentare con quella del mondo agricolo.

L’ingresso di Wabo è avvenuto attraverso un aumento di capitale che ha diluito la quota di Totaro Fila al 68,1% determinando l’ingresso di altri nuovi azionisti fra i quali con lo 0,96% il marchese Uberto Resta Pallavicino, nel capitale anche di Sacra, l’azienda del grossetano guidata da Carlo Puri Negri che si occupa di hospitality a Capalbio.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre è stata pubblicata la norma che autorizza in Italia l’uso della farina dei seguenti insetti: grillo (Acheta domesticus), larve di Tenebrio molitor (larva della farina), Locusta migratoria e larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore).