Vini, dalla Franciacorta all'Oltrepò: Guido Berlucchi "si beve" Vigne Olcru

Guido Berlucchi, il colosso del vino Franciacorta sbarca in Oltrepò e compra Vigne Olcru

Dalla Franciacorta, territorio d’elezione delle bollicine metodo classico, all’Oltrepò Pavese, terra di pregiati vini e storica porta d’accesso del Pinot Nero nel Belpaese: la Guido Berlucchi, griffe franciacortina fondata nel 1961 e guidata dalla famiglia Ziliani, amplia il suo raggio d’azione con l’acquisizione di Vigne Olcru, boutique winery a Santa Maria La Versa (Pavia) che si estende su 8 ettari vitati - perlopiù a Pinot Nero, il resto a Chardonnay e Moscato Bianco - di proprietà della famiglia Brambilla.

Così la cantina Vigne Olcru si affianca alle altre aziende del Gruppo della famiglia Ziliani che include, oltre all'ammiraglia Guido Berlucchi e la boutique winery Antica Fratta in Franciacorta, la Tenuta Caccia al Piano nella Bolgheri DOC, anch'essa "laboratorio" per sperimentazioni di sparkling - con il CaP Rosè - oltre ai pluripremiati vini tipici della Doc.

"Siamo molto felici di aver trovato un accordo con la famiglia Brambilla e di poterci così "cimentare" in un altro territorio lombardo vocato per il metodo classico", sottolinea Paolo Ziliani, presidente e direttore Export della Guido Berlucchi. "Grazie alla nostra lunga esperienza, che abbiamo costruito in oltre sessant'anni, da quando nel 1961 nostro padre, con gli amici Guido Berlucchi e Giorgio Lanciani, creò la prima bottiglia di metodo classico in Franciacorta siamo fiduciosi - aggiunge Ziliani - che sapremo affrontare questo nuovo progetto con l'impegno e la passione di sempre, ma anche con l'umiltà di chi deve imparare a conoscere un territorio nuovo".

"Non potevamo trovare partner migliore che la famiglia Ziliani, per la chiusura di questo deal" dichiarano Massimiliano e Matteo Brambilla sottolineando che "abbiamo la certezza e l'entusiasmo di sapere che la nostra azienda sarà in mani sicure, che il suo cammino futuro e quello di tutto il territorio sarà verso l'eccellenza, per portare l'Oltrepò e le sue produzioni al livello di apprezzamento internazionale che gli spettano".