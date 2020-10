Vino, annata di straordinaria qualità per le tenute Frescobaldi in Toscana

Se il settore Horeca (hotel, ristoranti e caffè) in questo anno 2020 ha segnato una forte battuta d’arresto per la riduzione dei consumi causata dal Covid, non si può dire la stessa cosa per la vendemmia nelle tenute Frescobaldi, (Castello Nipozzano, Castello Pomino, Tenuta Perano, Tenuta CastelGiocongo, Tenuta Ammiraglia, Tenuta Castiglioni e Gorgona) appena conclusasi, che ha dato dei frutti più che positivi. Grande soddisfazione per il Marchese Lamberto Frescobaldi, presidente della celebre casata vinicola fiorentina, consigliere dell’Accademia dei Georgofili, da ieri eletto rappresentante toscano nella giunta nazionale di Confagricoltura. “Il Duemilaventi è una annata che non dimenticheremo facilmente, per innumerevoli motivi - sottolinea Frescobaldi - ma anche per la grande qualità della vendemmia. In Toscana l’inverno è stato generalmente mite e poco piovoso, la primavera invece ricca di precipitazioni che hanno ben arricchito le falde acquifere. L’estate calda e siccitosa ha portato a buonissima maturazione tutte le varietà in tutti i nostri terroirs, dalla Ammiraglia sul mare della maremma a Pomino sulle falde dell’Appennino, passando per CastelGiocondo a Montalcino, Perano a Gaiole in Chianti, Castiglioni a Montagnana e Nipozzano a Pelago. Una vendemmia entusiasmante. Duemilaventi è stato un anno difficile soprattutto da un punto di vista umano, infatti quando l’Italia si è chiusa per motivi sanitari, noi viticultori abbiamo continuato ad accudire con passione i nostri vigneti, rispettando sempre tutte le norme di sicurezza. La ricompensa: dei vini straordinari.