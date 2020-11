Vino, anteprima della Vernaccia di San Gimignano nei giorni 16-17 maggio 2021

Dopo l’annuncio dello slittamento delle Anteprime di Toscana, la Vicepresidente della Regione Toscana e Assessore all’Agricoltura Stefania Saccardi ha ufficializzato anche le date delle anteprime dei singoli consorzi (14 -21 maggio), che nel caso della Vernaccia di San Gimignano si collocheranno nei giorni 16-17 maggio 2021.

Le nuove date sono state decise di comune accordo tra assessorato all’agricoltura e presidenti di ogni consorzio. “Lo slittamento delle Anteprime di Toscana da febbraio a maggio – afferma Irina Guicciardini Strozzi, Presidente del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, rappresenta un messaggio di grande forza e tenacia dei nostri territori. Ma si presenta anche una nuova opportunità, quella di conquistare un nuovo spazio per presentare sul mercato i nostri prodotti e dare loro finalmente quei mesi in più di affinamento e maturazione che richiedono . Questo sarà particolarmente interessante per la nostra Vernaccia di San Gimignano che va a braccetto col tempo, che non teme e che viceversa le permette di esprimere il meglio di sé. E poi saremo particolarmente felici di mostrare i nostri territori nel loro momento migliore con la ricchezza di colori e profumi che li caratterizzano e per cui sono famosi in tutto il mondo”

L’Anteprima della Vernaccia di San Gimignano (domenica 16 e lunedì 17 maggio 2021), si svolgerà probabilmente nelle consuete location che l’Amministrazione Comunale di San Gimignano mette a disposizione del Consorzio per l’importante kermesse che ogni anno porta in città centinaia di giornalisti italiani e internazionali, buyers, operatori e wine lovers, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea De Grada e Sala Dante del Palazzo Comunale. E come affermato dalla Presidente del Consorzio, lo slittamento porterà indubbi benefici ai vini Vernaccia di San Gimignano della vendemmia 2020, che saranno più pronti per essere presentati alla stampa, come anche alle Riserve 2019, che avranno più tempo per completare il loro affinamento in bottiglia: il tempo giova alla Regina dei vini bianchi toscani.