Vino, dal Ciz di Milano a Del Gatto di Anzio: ecco i migliori bar italiani

Beverage, gli 11 migliori wine bar d’Italia: la guida del Gambero Rosso

Non si tratta di "semplici" bar, ma di locali che offrono la possibilità di degustare un'ottima offerta di vini da accompagnare con del buon cibo, accuratamente selezIonato come accompagnamento. Inoltre, a completare il contesto la presenza dell'oste, che renda l'accoglienza e il servizio un valore aggiunto del locale in questione.

Ebbene, la nuova Guida Ristoranti d'Italia 2024 svela quali sono i migliori winebar premiati dal Gambero Rosso con le prestigiose "tre bottiglie". Le Regioni del nord primeggiano e portano a casa i primi quattro posti in classifica. A metà classifica regna la Toscana - in cui esordisce Innocenti Wines di Poggibonsi, che scalza il Donizetti di Bergamo - a chiudere la top 11 il Lazio. Nel quadro il Sud è il grande assente. Premiata anche un'insegna romagnola per la migliore proposta al bicchiere.

Ecco la classifica dei Tre bottiglie 2024: