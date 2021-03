Harry e Meghan, per Buckingham Palace accuse "di fuoco". ROYAL FAMILY NEWS

Harry e Meghan, per la Royal Family accuse "di fuoco" sul bullismo. Rumors - ROYAL FAMILY NEWS

Raffica di accuse incrociate per la Royal Family inglese, sia tra i suoi componenti sia dall'esterno. In attesa dell'intervista di Harry e Meghan Markle che sarà trasmessa anche in ITALIA (Sky Italia ha annunciato oggi che lo speciale CBS PRESENTS OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY, in cui Oprah Winfrey ospiterà il Principe Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, per una chiacchierata intima, verrà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8), la famiglia reale è stata accusata da una parte dell'opinione pubblica di avere "doppi standard" nel comportamento verso i membri della royal family stessa.

In particolare, a sollevare le polemiche è stata la notizia che Buckingham Palace avvierà un’indagine per fare luce su alcuni fatti che riguardano Meghan Markle . "Bullizzava gli assistenti reali fino alle lacrime", è stata la clamorosa accusa firmata dal quotidiano londinese "The Times", che ha riportato le testimonianze di alcuni membri dello staff di corte. Buckingham Palace, oltretutto tacciato di aver "insabbiato" la questione, non è rimasto indifferente e ha annunciato un'indagine: "Siamo davvero preoccupati per le affermazioni dell’ex personale dei Sussex", ha dichiarato un portavoce di Palazzo riportata dal magazine Hello!. "Il nostro team delle risorse umane esaminerà le circostanze descritte nel pezzo. Gli ex assistenti coinvolti nella vicenda, compresi quelli che non lavorano più per casa Windsor, saranno invitati a intervenire. Qui non tolleriamo bullismo o molestie sul posto di lavoro".

E qui arrivano le accuse contro la Regina Elisabetta e la famiglia reale. In un'intervista con Sky News, Carolyn Durand - coautrice della biografia di Harry e Meghan "Finding Freedom" - ha sottolineato come Buckingham Palace abbia ordinato un'indagine sulla duchessa di Sussex, ma non abbia fatto la stessa cosa con il principe Andrew, il terzogenito della Regina Elisabetta, dopo lo scandalo sessuale legato al pedofilo Jeffrey Epstein, che lo ha portato a dire addio a tutti gli impegni pubblici.

Carolyn Durand è la coautrice della biografia di Harry e Meghan, pubblicata la scorsa estate, annunciata come il punto di vista dei Sussex sulle vicende che li riguardano, nonostante il portavoce della coppia abbia insistito sul fatto che i due reali non sono stati intervistati a questo proposito. Gli autori hanno però detto di aver parlato con persone molto vicine alla coppia per scrivere il libro. "Perché c'è un'indagine sul presunto bullismo di Meghan Markle, ma non c'è stata un'indagine sul principe Andrew?".

"Perché Andrew non è stato esortato a collaborare con le autorità statunitensi? Perché al principe Harry sono stati tolti gli onori militari [dopo che si è dimesso dal ruolo di working royal] ma quelli del principe Andrew no?". L'autrice ha aggiunto che i "doppi standard" sono qualcosa con cui Meghan Markle ha "davvero lottato" al punto che "i suoi amici erano preoccupati per lei".

Harry e Meghan hanno affermato di essere vittime di una calcolata campagna diffamatoria, mentre il loro avvocato ha affermato che le accuse contro Meghan si basano su "disinformazione fuorviante e dannosa".