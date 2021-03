Principe Filippo, niente da fare: Harry e Meghan non ascoltano la Royal Family

Si fa sempre più intricata la situazione all'interno della Royal Family. C'è preoccupazione per le condizioni di salute del principe Filippo. Come sta davvero il marito 99enne della Regina Elisabetta II? Dalla Royal Family nelle ultime due settimane sono trapelate davvero poche notizie se non quelle di un'infezione non precisata, alle cui cure Filippo starebbe reagendo bene. Si è saputo però che la famiglia reale starebbe supplicando Harry e Meghan Markle perché non mandino in onda la loro intervista con Oprah Winfrey che si annuncia una bomba mediatica clamorosa proprio per non creare ulteriore tensione e magari problemi di salute al principe Filippo.

Intanto c'è stata anche la visita in ospedale del principe Carlo che ha sollevato qualche dubbio, perché è sembrato un incontro d'urgenza che ha infranto anche le regole Covid di non poter far visita ai parenti in ospedale valido per tutti gli abitanti del Regno Unito. E ora questa intervista del principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey che incombe sul destino della Royal Family e che si sta cercando in tutti i modi di posticipare...

Principe Filippo in nuovo ospedale: il comunicato di Buckingham Palace - ROYAL FAMILY NEWS

Innanzitutto le ultime notizie sulla salute del 99enne duca di Edimburgo. Il principe Filippo, ricoverato da due settimane per una infezione, e' stato trasferito due giorni fa in un altro ospedale di Londra per effettuare dei test cardiaci. Il duca di Edimburgo, consorte della regina Elisabetta II, dall'ospedale King Edward VII al St Bartholomew's Hospital, come ha riferito Buckingham Palace in un comunicato. "I medici continueranno a curarlo per un'infezione e lo esamineranno e lo terranno in osservazione per un problema cardiaco preesistente". La nota aggiunge che il duca sta bene e sta rispondendo alle cure, ma rimarra' in ospedale "almeno fino alla fine della settimana".

Il principe Filippo è stato trasferito in ambulanza nel nuovo ospedale intorno alle 11 di ieri mattina. Buckingham Palace ha sottolineato che sarà sottoposto ad esami e messo in osservazione per problemi cardiaci pregressi. "Il duca rimane a proprio agio e sta rispondendo bene alle cure, ma dovrebbe rimanere in ospedale almeno fino alla fine della settimana", è stato annunciato.

Il principe Filippo e i problemi cardiaci pregressi - ROYAL FAMILY NEWS

Filippo era stato ricoverato al King Edward VII Hospital il 16 febbraio per un periodo di "riposo ed osservazione", dopo avere avuto un malore non specificato. Il St Bartholomew Hospital, nei pressi della Cattedrale di St. Paul, è un centro fama internazionale per la cura delle malattie cardiache e dei tumori. Durante il suo ricovero, Filippo ha finora ricevuto solamente la visita del figlio Carlo, erede al trono, lo scorso 20 febbraio. Secondo le indiscrezioni, durante la visita, durata circa 30 minuti, Filippo è stato aggiornato sulla situazione riguardante il principe Harry e la moglie Meghan Markle, che il prossimo 7 febbraio compariranno alla tv Usa in un'intervista di due ore a Oprah Winfrey, per la quale si temono ricadute sulla Royal Family.

La Royal Family ora "supplica" il principe Harry - ROYAL FAMILY NEWS

A quanto pare è su questa intervista che si concentrano ora le paure della famiglia reale inglese. I reali "supplicano" il principe Harry con una richiesta particolare proprio mentre il Principe Filippo si trasferisce nel nuovo ospedale. Secondo i rumors, infatti, gli addetti ai lavori del palazzo stanno sollecitando il principe Harry a posticipare la sua intervista "bomba" con Oprah Winfrey poiché la salute del principe Filippo continua a peggiorare, come scrive l'Herald Sun. Presumibilmente i membri della royal family vorrebbero evitare al marito della Regina Elisabetta II preoccupazioni e ansie derivanti dall'intervista e dalle possibili dichiarazioni che faranno il principe Harry e Meghan Markle, che sicuramente parleranno a lungo delle loro vicissitudini nella Royal Family e della loro decisione di trasferirsi in California. Secondo gli opinionisti, le dichiarazioni potrebbero essere così forti da uguagliare la potenza della clamorosa intervista rilasciata da Lady Diana dopo la fine del suo matrimonio con Carlo, che la principessa definì in tv un po' troppo affollato a causa di Camilla Parker Bowles.

Harry e Meghan Markle determinati ad andare avanti - ROYAL FAMILY NEWS

Eppure, nonostante le preghiere, pare che Harry e Meghan Markle siano determinati ad andare avanti. Come rivela il Mirror, la CBS avrebbe rifiutato di rimandare la messa in onda dell'intervista a Oprah Winfrey, nonostante le condizioni di salute del principe Filippo. Intanto due giorni fa sono state trasmesse due clip da trenta secondi con le anticipazioni dell’intervista. Frammenti in cui il principe Harry parla del suo addio alla Regina, causato dal timore che la storia di Lady Diana, in particolare il suo controverso rapporto con i paparazzi e le continue tensioni con la royal family, possa ripetersi nella vita di Meghan Markle. Che cos'altro rivelerà la coppia trasferitasi in California in questa attesissima intervista tv?