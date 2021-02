Principe Harry parla per la prima volta: sono fuggito, mi stavano distruggendo

Parla per la prima volta il principe Harry e spiega perchè ha lasciato Londra e la famiglia reale per andare a vivere negli Stati Uniti con Meghan Markle e il piccolo Archie. Il trasferimento in California è stato "un passo indietro" causato dai media britannici, "tossici per la salute mentale", "non un abbandono" della Royal Family. Così ha spiegato il principe Harry in un'intervista a cuore aperto con James Corden dalla sua nuova 'patria' americana, che ha gia' causato polemiche a Londra per lo scomodo tempismo con cui e' andata in onda, contemporaneamente alla diffusione di un video messaggio della regina Elisabetta sull'importanza di vaccinarsi.

Harry e Meghan, uscita definitiva dalla Royal Family

La settimana scorsa, l'uscita di Harry e Meghan, duchi di Sussex, da oneri e onori della Royal Family e' stata completata con la revoca da parte della monarca dei titoli militari e dei patrocini reali, cosi' come del ruolo di presidente e vice presidente del Queen's Commonwealth Trust. Come ha spiegato Buckingham Palace in una nota, la decisione di lasciare non e' compatibile con "le responsabilita' e i doveri che vengono con una vita di servizio pubblico". Una decisione implicitamente contestata dalla coppia che ha reagito, tramite il portavoce, sottolineando che "il servizio e' universale". Un punto sul quale Harry e' tornato nell'intervista con Corden, sottolineando che la sua vita "sara' sempre incentrata sul servizio pubblico". "Noi due abbiamo firmato per questo e ci divertiamo a farlo, cercando di portare un po' di compassione, di rendere le persone felici e cambiare il mondo in ogni modo possibile”.

La 'chiacchierata' con la star del Late Late Show, che ha battuto sul tempo Oprah Winfrey la cui attesissima intervista con la coppia andra' in onda il 7 marzo, ha visto Harry rispondere a molteplici domande sulla vita privata con Meghan, dalla prima parola pronunciata dal figlio di un anno e mezzo Archie ("coccodrillo"), all'inizio della sua storia con l'allora attrice americana, fino al regalo inviato dalla regina Elisabetta al bisnipote, "una piastra per fare waffle". Non si e' tirato indietro neanche quando si e' trattato di commentare 'The Crown', la serie tv sulla Famiglia reale che nella quarta stagione ha suscitato aspre polemiche per come ha dipinto la relazione tra Carlo e Diana, con la presenza di Camilla.

Il principe Harry rivela perché è fuggito da Londra: mi stavano distruggendo

"Non fingono di essere notizie, e' fittizio, ma e' vagamente basato sulla verita'. Da' un'idea approssimativa su come sia quello stile di vita, quali siano le pressioni subite per mettere il dovere e il servizio al di sopra della famiglia e tutto il resto", ha sottolineato il principe Harry. "Sono molto piu' a mio agio con The Crown rispetto alle notizie scritte sulla mia famiglia, su mia moglie o su me stesso", ha aggiunto, tornando a puntare il dito contro la stampa, che nella stessa intervista ha accusato di essere "tossica".

"Stava distruggendo la mia salute mentale", ha sostenuto il duca, giustificando cosi' il passo indietro compiuto l'anno scorso: "Ho fatto quello che qualunque marito e padre avrebbe fatto, portare la mia famiglia lontano da li'". Non una parola pero' sulla nuova gravidanza, annunciata il giorno di San Valentino, ne' sulla salute del nonno, il 99enne principe Filippo, ricoverato dalla scorsa settimana per un’infezione.