Royal Family in campo per il vaccino Covid. Dopo la Regina il video di William

Dopo l'appello della Regina Elisabetta, anche il principe William è sceso in campo per sostenere l'importanza del vaccino e contrastare i messaggi no vax sui social media. Lo ha fatto con un video pubblicato ieri sera dopo quello di martedì da parte della nonna la regina Elisabetta II sua nonna. "I social network sono talvolta inondati di voci e disinformazione", ha detto il marito di Kate Middleton e duca di Cambridge nelle immagini video diffuse da Kensington Palace.

Nel messaggio si vede William con sua moglie Kate mentre parla a due persone clinicamente vulnerabili che potrebbero presto ricevere il loro primo vaccino. In una delle scene, una donna di nome Shival che soffre di diabete di tipo 2 dice di aver letto molti post sui social media che inizialmente l'hanno resa "un po' nervosa" all'idea di vaccinarsi. "Dobbiamo stare un po' attenti a chi crediamo e da dove otteniamo le nostre informazioni", gli dice il principe. "Catherine e io non siamo affatto esperti medici, ma sosteniamo con tutto il cuore la vaccinazione: e' davvero molto importante", aggiunge William.

La Regina viola la regola d'oro della Corona e scende in campo: "Vaccinarsi è un dovere"

Campagna pro vaccino? In Gran Bretagna scende in campo direttamente la Regina Elisabetta II. "Vaccinatevi, pensate agli altri. E' rapido, facile e non fa male", ha detto la sovrana, che il mese scorso ha ricevuto la sua prima dose di vaccino contro il Covid-19.

La Regina Elisabetta, in questi giorni definita dalle voci di palazzo "sconvolta" per il ricovero del principe Filippo e per l'addio definitivo di Harry e Meghan Markle alla vita da reali, ha esortato tutti a seguire il suo esempio durante una videochiamata con gli operatori sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione nel Regno Unito. "Una volta ricevuto il vaccino, ci si sente protetti. Cosa che penso sia molto importante. E per quanto posso dire non mi ha dato problemi, è stato molto veloce. Ho ricevuto lettere da persone che sono rimaste molto sorprese da quanto sia stato facile per loro ottenere il vaccino. E l'iniezione non mi ha fatto alcun male".

Regina Elisabetta in campo per il vaccino: "Fate come me". IL VIDEOMESSAGGIO

La Regina Elisabetta e suo marito, il 99enne principe Filippo, attualmente in ospedale per cure legate a un'infezione non Covid, sono stati vaccinati da un medico di famiglia al Castello di Windsor. Sono più di 18,6 milioni i britannici che hanno già ricevuto la prima somministrazione del vaccino. L'appello è a vaccinarsi tutti. "Penso sia ovviamente difficile per le persone che non sono mai state vaccinate, ma è il monento di pensare agli altri piuttosto che a se stessi" ha concluso Elisabetta.