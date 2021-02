Principe Filippo, svelati i dettagli sulla sua salute. "Non vede l'ora di..."

Principe Filippo, Buckingham Palace svela i primi dettagli: "Ecco la malattia" - ROYAL FAMILY NEWS

Passano i giorni e cresce l'ansia per le condizioni di salute del principe Filippo, duca di Edimburgo. Il consorte 99enne della regina Elisabetta è ormai ricoverato da una settimana, esattamente da martedì scorso, in un'ala privata dell'ospedale King Edward VII di Londra, ma finora pochissimo è trapelato sulla sua salute. I membri della Royal Family si sono stretti nel massimo riserbo, salvo assicurare che il principe Filippo non è stato ricoverato per Covid, avendo anche ricevuto il vaccino poche settimane fa, ma solo che si è deciso per il ricovero dopo che il duca di Edimburgo non si era sentito bene.

Principe Filippo, svelate per la prima volta le sue condizioni di salute - ROYAL FAMILY NEWS

Ieri Buckingham Palace ha però deciso di diffondere qualche dettaglio in più. Il Principe Filippo è in cura per una non meglio precisata "infezione", ma è in condizioni "confortevoli" e sta "rispondendo bene" alle terapie. Il bollettino di aggiornamento del palazzo entra per la prima volta nel dettaglio sulle ragioni del ricovero, aggiungendo che il duca di Edimburgo dovra' restare in ospedale ancora "diversi giorni" secondo le previsioni.

Principe Filippo, il figlio racconta: "Non vede l'ora di..." - ROYAL FAMILY NEWS

La Regina Elisabetta e il principe Filippo hanno celebrato a novembre il 73esimo anniversario di nozze e ha scelto di trascorrere il lockdown al castello di Windsor con uno staff ridotto. C'è grande attesa per i festeggiamenti di giugno, quando il marito della regina Elisabetta compirà 100 anni. Inanto ieri il figlio minore Edoardo, conte di Wessex, ha detto a Sky news che il padre "sta molto meglio". "Non vede l'ora di essere dimesso, questa è la cosa più positiva, teniamo le dita incrociate", ha aggiunto, sottolineando l'apprezzamento per i tanti messaggi d'auguri fin qui arrivati. .

Principe Filippo come sta: ultime notizie sulle condizioni di salute del Duca di Edimburgo - ROYAL FAMILY NEWS

Alcune informazioni sul principe Filippo erano state rivelate l'altro ieri anche dal principe William, che aveva parlato delle sue condizioni di salute. Il Duca di Edimburgo è "ok" e i medici "lo tengono d'occhio", ha dettoil principe William ai media, nel corso di una vista ad un centro per le vaccinazioni a Norfolk. Fonti della Royal Family, citate da Sky News, hanno riferito che le ragioni del ricovero del consorte della regina Elisabetta non sono legate al coronavirus.

Principe Carlo visita il padre: fotografato in lacrime - ROYAL FAMILY NEWS

Pochi giorni fa Mattino Cinque ha invece mostrato le immagini del principe Carlo all'uscita dall'ospedale, dopo la visita al padre ricoverato. Aveva gli occhi rossi, pieni di lacrime. Le immagini hanno fatto uamentare la preoccupazione per le condizioni di salute del principe Filippo. Buckingham Palace aveva fatto però sapere che il marito della regina Elisabetta è di buonumore e non è affetto da Covid.

Principe Filippo in ospedale: "E' stoico". Intanto Harry “pronto a tornare" - ROYAL FAMILY NEWS

La visita del principe Carlo ha sollevato polemiche da parte dei tanti inglesi che non possono andare a trovare i loro pazienti ricoverati. Finora anche Filippo, a causa della pandemia di coronavirus, non aveva ricevuto visite e probabilmente quella del principe Carlo sarà un'eccezione, prevista dall'ospedale in casi di particolare importanza. Il Sun riferisce che una fonte anonima nei giorni scorsi ha detto: “Tutti amano un visitatore quando sono in ospedale, ma il Duca di Edimburgo sarà estremamente stoico al riguardo: è riuscito a malapena a vedere la sua famiglia nell'ultimo anno, ma sa fin troppo bene che le persone stanno vivendo esperienze e momenti peggiori dei suoi".

Harry si prepara a rientrare a Londra se il principe Filippo peggiorasse - ROYAL FAMILY NEWS

L'ansia tra i membri della Royal Family è alta soprattutto in California, dove vive il principe Harry, preoccupato per le condizioni del nonno che non vede da molti mesi. Harry si sarebbe messo in autoisolamento a casa con Meghan MArkle e il piccolo Archie, perché vuole essere pronto a partire per raggiungere Londra senza rimanere bloccato dal problema Covid, in caso le condizioni del principe Filippo dovessero peggiorare.

Il principe Harry viene tenuto "regolarmente informato" sulle condizioni del principe Filippo e, secondo il Daily Mirror, oltre ad aver deciso di non spostarsi dalla sua villa californiana, avrebbe già preso accordi per volare con un jet privato.

La Royal Family già da tempo sta organizzando i festeggiamenti per i 100 anni del principe Filippo previsti per quest'estate. Rumors dicevano che Harry e Meghan Markle sarebbero rientrati per l'occasione a Londra, ma poi altre voci hanno fatto sapere che solo il principe Harry si starebbe preparando al viaggio, forse anche per via della notizia della gravidanza diffusa da Meghan Markle.