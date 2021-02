Principe Filippo ancora in ospedale, la regina Elisabetta è "sconvolta" e...

Il principe Filippo ricoverato in ospedale da quasi 10 giorni - ROYAL FAMILY NEWS

Da ormai più di una settimana il Principe Filippo, duca di Edimburgo, è ricoverato in un'ala privata dell'ospedale King Edward VII di Londra. Buckingham Palace ha deciso di diffondere solo pochi dettagli: il Principe Filippo è in cura per una non meglio precisata "infezione". E' in condizioni "confortevoli" e sta "rispondendo bene" alle terapie, ma il bollettino di aggiornamento del palazzo entra per la prima volta nel dettaglio sulle ragioni del ricovero, aggiungendo che il duca di Edimburgo dovrà restare in ospedale ancora "diversi giorni" secondo le previsioni.

Principe Filippo in ospedale, ecco come ha reagisto la regina Elisabetta - ROYAL FAMILY NEWS

Nulla si è detto finora su come stia regendo la regina Elisabetta II a questo distacco così prolungato dal marito. Oggi sono trapelate le prime voci: la regina è "sconvolta" per il ricovero in ospedale del principe Filippo e "le emozioni sono decisamente alle stelle", scrive la stampa inglese. Per la regina Elisabetta non è infatti un periodo semplice. La sovrana sta lottando anche con le emozioni e le conseguenze legate all'uscita del principe Harry e della moglie Meghan Markle dalla vita reale, oltre alla cattiva salute del marito.

Regina Elisabetta in lacrime - ROYAL FAMILY NEWS

"Sono state settimane difficili per la regina, questo è certo", ha detto una fonte a Us Weekly. "La situazione con Harry e Meghan è stata impegnativa e, soprattutto, è sconvolta per la battuta d'arresto di salute del suo amato marito". Il 16 febbraio il principe Filippo è stato ricoverato per "cure mediche per un'infezione", ha detto Buckingham Palace. Tre giorni dopo, Harry e Meghan hanno rivelato che non sarebbero tornati come membri lavoratori della Royal Family. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti l'anno scorso, ritirandosi dai doveri reali e sconvolgendo l'intera casa Windsor. "La regina ha avuto alcuni momenti di lacrime mescolati a rabbia e delusione", ha rivelato un'altra fontee. "Le emozioni sono decisamente intense e la tensione è alta".