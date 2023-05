Giro d’Italia estivo, tra stile e relax col ritmo giusto

Che estate si preannuncia in Italia? Se la vivremo con l'atteggiamento giusto, rilassati e con la voglia di godere appieno del tempo con gli amici, arriveremo all'autunno almeno un po' migliori. In questo articolo vi proponiamo alcune idee per vivere l'estate in massima libertà, senza alcuna costrizione. L'ordine degli spazi tutti da vivere è puramente casuale. Potete scegliere uno solo di questi luoghi o concedervi un vero e proprio "gran tour del divertimento". Magari partendo da Sud, come facciamo noi qui.

Dopo l'esordio dello scorso anno e il successo crescente a Sharm, si conferma presso Domina Zagarella The Beach Luxury Club, hot spot in cui oziare e rifocillarsi sotto il sole (e la luna), dalla colazione all'after dinner. Riapre il 26 maggio. "Al mattino e all'ora di pranzo sotto gazebo e sui lettoni ci si può coccolare con piatti e drink d'eccezione, aspettando l'ora del tramonto per l'aperitivo con vista sul Golfo di Porticello, un momento che non può non emozionare. Come sempre, metteremo poi in scena dinner show di livello internazionale, con decine di artisti provenienti da tutto il mondo", spiega Manuel Dallori, corporate entertainment director di Domina e proprietario del brand The Beach.

La Praja, a Gallipoli (Lecce), gestita da Musicaeparole, è probabilmente la discoteca estiva italiana che fa ballare più persone in assoluto. E' aperta, in luglio e agosto, quasi ogni sera e sarebbe già abbastanza, visto che propone di tutto, da grandi dj internazionali a rapper come Gemitaiz (atteso il 25/7 per Sottosopra Fest), oppure artisti come Rosa Chemical e Miles, sul palco il 21 luglio, ancora per Sottosopra Fest, oppure ancora Mara Sattei, che canterà il 12 agosto. Il summer club apre il 17 giugno, e propone anche party pomeridiani, perfetti per vivere il tramonto sulla spiaggia di Baia Verde.

Risalendo sull'Adriatico, eccoci a Milano Marittima, ovvero all'accoppiata vincente Papeete Beach & Villa Papeete, ovvero la spiaggia simbolo di beach party e divertimento scatenato. In realtà Papeete Beach offre molto di più, ad esempio Sunset Rituals da dedicare a se stessi e agli amici, pranzi da re al ristorante La Pluma in cui i piatti della cucina romagnola vengono piacevolmente rivisitati e molto altro. E poi, di notte, ogni sabato, ecco i party di Villa Papeete, semplicemente unici.

E sul Tirreno? La domenica al Doride Beach di Marina di Carrara (MS) l'appuntamento è Sunset Aperitif, un momento up da vivere con un certo stile, con ingresso libero... ed ingresso selezionato. "L'appuntamento nasce dalla voglia di fare qualcosa in una fascia oraria differente dalla notte. Abbiamo a disposizione infatti il 'posto perfetto', con tramonto, mare e isole... sarebbe stato un errore non farlo, sembra di essere a Ibiza", spiega l'organizzatore Saint Paul, che è un dj ed un artista decisamente affermato.

Spostandosi verso Nord, eccoci al MOLO - Brescia, la discoteca giardino simbolo del divertimento cittadino e non solo. Curata nei minimi dettagli come il "cugino" Circus (gestita dallo stesso staff), propone decine di serate da vivere tutte d'un fiato. Rinnovata recentemente, la discoteca attira un pubblico giovane ma anche adulto. Antonio Gregori e la sua squadra lavorano puntando alla qualità assoluta.

Restando in attimo nightlife & dintorni, ecco il #Costez a Telgate (BG), una grande discoteca aperta ogni venerdì e sabato con ottimi dj e performer che sapranno farvi divertire e ballare fino a notte fonda. Il team guidato da Paolo e Francesco Battaglia sa sempre come proporre il meglio. Show e dj set sono sempre curati al massimo.

Per gli amanti dei party, DV Connection, l’agenzia di Damiano Vassalli, organizza numerosi eventi in tutta la Lombardia, tra cui il "venerdì Bollicine" alla Rosa Bianca di Zanica (BG). Qui prende vita un dinner show perfetto per chi vuole divertirsi con un dinner show particolare. E ogni mercoledì l'"Aperitivo in vigna" alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG) è perfetto per vivere la natura, anche a metà della settimana.

Chiudiamo la carrellata di proposte bergamasche con Domus Drink Food Lab, situato in un'ala dello storico Palazzo Camozzi. Perfetto per il pranzo e la cena, è anche un luogo dall'atmosfera suggestiva dove concedersi un drink al fresco. Cocktail e piatti sono preparati con cura e anche la musica non delude mai.

Spostandoci sulle rive del Garda, all'uscita dell'autostrada A4 a Desenzano (BS), troviamo il FAM, che sta per Family, un luogo perfetto dove gustare un brunch o ballare al ritmo del dj set fino a notte fonda (la domenica spesso c'è lo staff di Studio Più) e godere di un panorama mozzafiato. I fratelli Guidetti stanno facendo un ottimo lavoro... il panorama, da solo, è già un'esperienza emozionante.

Concludiamo questo rilassante giro d'Italia ancora a Gardacqua, sulla sponda veronese,a Garda, in un paese che si chiama proprio come il Lago, ovvero Garda. Conosciuta per il suo approccio globale al wellness, è circondata da un verde parco con ulivi secolari. A livello architettonico è caratterizzata da una elegante cupola di cristallo ed ospita una SPA di oltre 1000 MQ, grandi piscine interne ed esterne in cui rilassarsi oppure nuotare, beauty center in cui regalarsi trattamenti e massaggi d'ogni tipo, bar, ristoranti ed aree kids dedicate ai più piccoli