ANBI, parte la Settimana Nazionale dedicata a Bonifica e Irrigazione

ANBI: dal 18 maggio parte la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, con il patrocinio dei Ministeri della Cultura, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Con il patrocinio dei Ministeri della Cultura, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si apre, sabato 18 maggio, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, anticipata quest’anno da maltempo ed allagamenti al Nord, mentre al Sud si registra una preoccupante situazione di carenza idrica; tema dell’edizione 2024: “L’acqua ci nutre e dà la vita”.

“Non è certo un caso che quest’anno avessimo programmato di dare grande spazio all’impegno del sistema consortile per la gestione idraulica di territori sempre più fragili di fronte all’estremizzazione degli eventi meteo. Così, soprattutto nei due weekend fino al 26 Maggio, il pubblico potrà usufruire di visite ed itinerari guidati agli impianti deputati ad assicurare la salvaguardia idrogeologica ed a distribuire risorsa idrica alle campagne”, commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

Come consuetudine, a caratterizzare gli otto giorni della Settimana, sarà il susseguirsi di eventi lungo la Penisola: passeggiate, discese fluviali, mostre, convegni, appuntamenti musicali e teatrali, attività per il benessere fisico; non mancherà la tradizionale, grande attenzione al mondo della scuola, dalle elementari alle università, con esperienze mirate e finalizzate alla conoscenza del territorio e delle attività consortili.

"Con le tante iniziative promosse dai Consorzi di bonifica ed irrigazione lungo la Penisola, vogliamo promuovere la cultura dell’acqua, considerandola indispensabile parte integrante della nostra strategia di adattamento alla crisi climatica ed affiancandola agli altri tre pilastri: efficienza della rete idrica, nuove infrastrutture idrauliche, costante ricerca delle soluzioni più efficaci", aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI, presente al prologo della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, organizzato a Cagliari dai 7 enti consortili della Sardegna. "All’Italia serve un piano di manutenzione straordinaria del territorio: basti pensare che sulle dighe si interviene mediamente ogni 67 anni! Serve anche un piano invasi per stoccare acqua da utilizzare per i momenti di siccità e produrre energia rinnovabile. Anche questo riproporremo con forza durante la Settimana".