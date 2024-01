ANBI: Roma in lista tra le sedi del World Water Forum 2027

ANBI, World Water Forum 2027: l'Italia lotta per trasformare Roma nella sede ufficiale dell'evento

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI e VicePresidente del Comitato Promotore per Roma sede del Forum Mondiale dell’Acqua 2027, al termine della visita ispettiva della commissione del World Water Council, ha dichiarato: “Non è certo facile vincere la sfida con la città araba di Riyad, ma ce l’abbiamo messa tutta, offrendo l’immagine compatta di un Paese, che in ogni sua articolazione è coeso per portare a Roma ed in Italia, la sede del World Water Forum del 2027; vogliamo dimostrare e mettere a disposizione del mondo la nostra capacità idraulica, erede di una tradizione millenaria ed oggi all’avanguardia nell’innovazione”.

In tre giorni, gli ospiti internazionali hanno avuto modo di incontrarsi con i vertici della politica (il Ministro, Gilberto Pichetto Fratin e la Sottosegretaria, Vannia Gava, per il Dicastero dell’Ambiente; il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci; la Ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, mentre il Ministro degli Affari Esteri e VicePremier, Antonio Tajani così come il collega dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, impegnati in missioni istituzionali, hanno inviato messaggi di piena adesione alla proposta), degli enti locali (il Presidente, Francesco Rocca, ed il Consigliere Delegato della Regione Lazio, Daniele Sabatini; il Sindaco, di Roma, Gualtieri, quello di Venezia, Brugnaro, e di Marrakech, Ezzahra El Mansouri), delle articolazioni territoriali (Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile; Francesco Vincenzi, Presidente EUWMA), delle imprese tutte (tra gli altri, la Presidente, Barbara Marinali, l’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo ed il Premio Nobel, Riccardo Valentini) con il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Roberto Tagliavanti.

“La candidatura della Città di Roma è quella di tutto un Paese e di tutta l’Europa. La nostra proposta coinvolge, fin dal titolo programmatico 'Onewater', tutti gli stakeholders della risorsa idrica: i fornitori pubblici di servizi, il settore privato, i Comuni, le Regioni, le istituzioni finanziarie, oltre che tutti i rappresentanti delle Istituzioni. Un evento come il World Water Forum muove l’attenzione del Pianeta e così, accanto agli aspetti economici, non possono essere trascurate le grandi valenze sociali e culturali: per questo, tematiche come la parità di genere ed il coinvolgimento delle giovani generazioni permeano tutte le iniziative, che attraverseranno l’intera Penisola”, ha evidenziato in conclusione Maria Spena, Presidente del Comitato Promotore della candidatura della Capitale a sede del Forum Mondiale dell’Acqua 2027. La scelta della sede del Forum 2027 sarà annunciata nel corso del prossimo World Water Forum, in calendario a Maggio nell’isola di Bali, in Indonesia.