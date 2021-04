Arcipelago Toscano meraviglia d'Italia: in green list tra i migliori al mondo

Il parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e il parco nazionale delle Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna, sull’Appennino Tosco-Romagnolo, sono stati inseriti nella 'Green list' stilata della Iucn (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) che premia le migliori aree protette mondiali.

Attualmente la ‘Green List’ conta 59 aree protette in 16 Stati e sono solamente tre i parchi italiani a farne parte, oltre ai due in Toscana c’è il parco nazionale del Gran Paradiso sulle Alpi, a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte. L’Iucn, che ha sede in Svizzera ed è il massimo organismo mondiale per i parchi e le riserve naturali, ogni anno attraverso la ‘Green list’ certifica le aree protette migliori in termini di conservazione naturalistica e gestione sostenibile.

"E' un riconoscimento che fa onore all'Italia, Paese dalla natura magnifica che sa valorizzare questa preziosissima risorsa. Un riconoscimento, non solo in termini di biodiversità ma anche nella gestione complessiva, che ci incoraggia ad ampliare la rete delle aree protette e a investirvi con convinzione. I parchi nazionali italiani saranno anche tra i protagonisti del Pnrr", dichiara il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani

Una certificazione di grande valore internazionale che "rendiconta gli impegni quotidiani nei quattro piloni strategici definiti dalla governance, dalla programmazione, dal management e dai risultati di conservazione. Rilevanti, tuttavia, sono anche gli aspetti che riguardano la partecipazione e la condivisione con le comunità e il territorio in materia di sostenibilità, valutata anche per quanto riguarda infrastrutturazione e attività produttive all'interno del perimetro dell'area protetta", spiega la nota.

"Sono molto orgoglioso - afferma Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi e anche del Parco dell'Arcipelago Toscano - di questo risultato, sia per quanto riguarda il parco da me presieduto che per gli altri due. Federparchi sta seguendo il percorso di certificazione delle Green List in Italia e sono certo che ben presto altri parchi si aggiungeranno all'Arcipelago Toscano, alle foreste Casentinesi e al Gran Paradiso a dimostrazione dell'eccellenza raggiunta nella gestione del nostro enorme patrimonio naturalistico. Voglio ringraziare per questo importante risultato sia lo staff del Parchi che hanno lavorato con impegno e costanza per raggiungere quest'obiettivo, sia quello di Federparchi che li ha assistiti con competenza, sia la Iucn e Egle Italia che pur nel ruolo rigoroso di valutatori ci hanno aiutato a capire meglio i meccanismi per raggiungere questa prestigiosa certificazione".

La Green List Iucn, si legge nel comunicato, "si basa su uno specifico standard (Green List Global Standard) per la corretta applicazione della certificazione alla scala delle diverse nazioni ed aree protette" .Con il supporto di Federparchi, "sono diversi i parchi nazionali e le aree marine protette che hanno avviato il processo per entrare nella 'Green List', riconoscimento che rappresenta uno stimolo per gli altri parchi nazionali e le aree marine protette a proseguire nel percorso per raggiungere l'eccellenza nella gestione del nostro patrimonio naturalistico" spiega il ministero della Transizione ecologica.

Il programma "Green List" delle aree protette dell'Iucn, prosegue il ministero, "ha l'obiettivo di verificare la qualità della gestione delle aree protette e di stimolare una costante crescita in tal senso, certificando le eccellenze mondiali ovvero quelle che offrono validi risultati di conservazione.

Da tempo l'Italia, rileva il MiTE, "manifesta il suo impegno per la conservazione della biodiversità con un'attenzione particolare al ruolo trainante che possono avere le aree protette come aree pilota per coniugare conservazione e sviluppo sostenibile e pertanto, fin dall'inizio, ha sostenuto il processo di certificazione 'Iucn Green list'.