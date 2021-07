Biennale di Venezia, Mostra del Cinema: al via piano di neutralità carbonica

Biennale di Venezia, Mostra del Cinema: la Biennale diventa green e dà il via a un piano di carbon neutrality per compensare le emissioni prodotte

La Biennale di Venezia intende avviare un percorso di neutralità carbonica delle proprie attività, con un “Carbon Management Plan” che sarà applicato alle prossime edizioni della Mostra, oltre che ad altri settori e iniziative della Biennale. Lo ha annunciato il presidente Roberto Cicutto nella conferenza stampa online della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

"Il primo obiettivo che ci siamo posti è rendere 'a emissioni zero' la 78ma edizione della Mostra d’Arte Cinematografica. In concreto, ciò comporta quantificare tutte le emissioni di gas a effetto serra connesse al ciclo di vita della Mostra e, successivamente, procedere alla loro compensazione attraverso l’acquisto di crediti di carbonio sui mercati più accreditati", ha spiegato Cicutto.

A quanto si apprende, il progetto si svilupperà secondo la metodologia Pas2060 (Specification for the demonstration of carbon neutrality) del British Standard Institution, l’unico standard riconosciuto per la neutralità carbonica a livello internazionale. Il risultato finale e il raggiungimento dell’obiettivo saranno validati e verificati da un ente certificatore esterno. La Mostra di Venezia è il primo evento cinematografico di questo calibro a intraprendere il percorso di certificazione.