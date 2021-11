Clima: l'appello del figlio di Michael Jackson, Bigi, dopo anni di privacy

Il figlio di Michael Jackson, Bigi, esce da anni di assoluto riserbo per fare un appello sul clima

Michael Jackson aveva chiamato suo figlio Prince Michael Jackson II, ma lui ormai da tempo si faceva chiamare Blanket o col diminutivo “Bigi”, che dal 2015 è diventato il suo nome legale, dopo aver registrato il cambio all'anagrafe. Nel 2002, quando aveva solo 9 mesi, la foto di Bigi fece il giro del mondo, perché l’eccentrico papà lo sporse incautamente da un balcone di un hotel salutando i suoi fan a Berlino.

La famosa immagine di Michael Jackson che sporge il figlio "Bigi" da un balcone di Berlino, nel 2002 (Lapresse)



Forse anche per via di quella precoce sovraesposizione, il figlio che Michael Jackson ha avuto da una donna la cui identità non è mai stata rivelata ha sempre mantenuto una distanza di sicurezza dai media. A maggior ragione dopo la morte del padre nel 2009, quando lui aveva solo sette anni, ha scelto di proteggere la propria privacy eludendo accuratamente i contatti con i giornalisti.

Oggi Bigi ha 19 anni e, come molti altri giovani, è molto preoccupato per i cambiamenti climatici, argomento in discussione alla Cop26 in corso a Glasgow.

Per questo, insieme alla sorella Paris e al fratello Prince, ha deciso di aprire le porte della casa di Los Angeles alle telecamere di ITV, che hanno intervistato gli eredi del Re del pop per la nota trasmissione “Good Morning Britain”.

L’occasione è stata la festa annuale a tema “Thriller”, dal nome dello storico album del papà, che cade in coincidenza con Halloween. Parlando della questione climatica, Bigi ha detto: “C’è molto lavoro da fare, ma la nostra generazione ne è cosciente. Dobbiamo tutti essere consapevoli e diffondere la conoscenza”.

"Nessuno può chiamarsi fuori da questa sfida", ha aggiunto la sorella Paris. "Anche io farò la mia parte, nel migliore dei modi possibili".