Clima: siccità, ondate di caldo record e il flop della Cop27. Bilancio 2022

Cambiamento climatico ed eventi estremi: l'anno "horribilis"

"Il mondo è su un'autostrada verso l'inferno climatico con il piede sull'acceleratore e l'unico modo per porre fine a tutta questa sofferenza è scegliere di collaborare". Con queste parole il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, apriva i lavori della Cop 27, il vertice sul clima andato in scena in Egitto a Sharm el-Sheikh lo scorso novembre. Un allarme secco e deciso rivolto a tutti i leader mondiali, in particolare Stati Uniti e Cina, i due maggiori Paesi emettitori di anidride carbonica.

L’umanità, ha sottolineato ancora Guterres, ha una scelta da compiere in termini di clima: decidere se accettare il corso delle cose o prendere in mano la situazione. Il cambiamento climatico non è più qualcosa di molto astratto, lontano dalla vita quotidiana di ognuno di noi, bensì sempre più concreto. E il 2022 ne è stato la prova tangibile. Un anno che si potrebbe etichettare come “horribilis” per il clima tra ondate di caldo anomale, siccità, eventi estremi e difficoltà nel trovare accordi diplomatici internazionali.