Desalinizzata e ricavata dall'aria, acqua: come uscire dal dramma della siccità

Acqua e siccità, appellarsi al buon senso non basta

L'acqua è un prodotto universale che interessa tutto il pianeta, le cose e tutti gli esseri viventi che lo compongono. Siamo arrivati, per una serie di motivazioni, ad un cambiamento climatico importante. In molte zone dell'Africa dell'Europa, ect. non piove da molto tempo, quel po' di pioggia viene subito dispersa, fiumi e torrenti rimangono comunque a secco.

Allora cosa fare? Molte nazioni (per esempio Israele) sono riuscite a portare l'acqua nel deserto per coltivare frutta e ortaggi e non solo. Altre nazioni si sono dotate di desalinizzatore, pescando direttamente l'acqua in mare rendendola potabile e immettendola nelle condotte. Altre nazioni già si sono dotate di depuratori che rendono potabili le acque reflue che vengono poi utilizzate soprattutto nel campo dell'agricoltura.

Di questo argomento ci siamo già occupati a luglio dello scorso anno. Ogni volta che faccio qualche ricerca su internet mi imbatto in soluzioni che non avevo notato: l'ultima in ordine di tempo è di una “macchina” che ricava l'acqua dall'aria e lo fa in quantità importanti e, a mio avviso, sarebbe interessante utilizzarla dove più è alto il consumo dell'acqua, per esempio l'allevamento di bovini, degli animali in generale oppure nelle serre. Da quanto si evince, che l'umidità sia alta o meno il ricavo dell'acqua dall'aria è sempre assicurato. Non è una cosa da sottovalutare.

Se poi vogliamo guardare alle cose più quotidiane si può fare riferimento ai nostri climatizzatori, nella loro funzione di rinfrescare l'aria o deumidificare, produce umidità di condensa e la trasforma in acqua demineralizzata, che si potrebbe utilizzare per il ferro da stiro o per altri scopi. Oltre a tutte le modalità per ricavare l'acqua dall'aria c'è un'altra componente importante: il buon senso.

A mio parere non dovrebbero esserci leggi che inibiscono l'uso dell'acqua, ma dovrebbe essere gestito dall'uomo con rispetto per sé, per gli altri e per l'ambiente… Naturalmente è pura utopia. Alla fine tutti scriviamo delle belle parole, ma se queste non fanno breccia nel cervello delle persone che senso ha inneggiare alla giornata dell'acqua? Solo noi siamo fautori il nostro destino.